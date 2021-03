"부부가 한 남자와 불륜"…프랑스 신부들의 '불륜, 포르노 중독' 고해성사 폭로

고해성사 70%, 성 관련 고백…불륜, 포르노 중독

[아시아경제 김봉주 기자] 프랑스 신부 40명의 고해성사(告解聖事) 경험담이 책으로 출판됐다. 고해성사의 비밀 유지 의무에도 불구하고 그 내용을 담은 책이 출판돼 논란이 일고 있다.

11일(현지시간) 영국 가디언 등은 최근 출간된 서적 '너의 죄를 사하노라'(Je vous pardonne tous vos p?ch?s)가 프랑스 내에서 논쟁거리가 되고 있다고 보도했다.

이 책에는 빈센트 몽가야르 르파리지앵 기자가 3년간 신부 40명으로부터 들은 고해성사를 엮은 내용이 담겼다.

비밀 발설에 대해 저자 몽가야르는 "익명으로 써 비밀을 충분히 유지했다"면서 "고해성사의 내용이 대부분 비슷해서 사례에 등장한 사람들조차도 자신의 이야기인지 모를 것이다"라는 입장이다.

몽가야르는 "사제들과 신뢰관계를 구축하고 익명을 유지했다"면서 "신부들이 고해성사의 비밀을 털어놓았다고 파문되지는 않을것"이라고 말했다.

몽가야르에 따르면 고해성사의 70%가 성과 관련된 고백, 특히 불륜이나 포르노중독·성매매와 관련된 것이었다.

특히 50대 부부의 고해성사를 연달아 들었다는 한 신부는 "부인이 먼저 남편과 남자친구를 속이고 있다고 했고, 이어 남편이 들어와 아내와 남자친구를 속이고 있다고 고백했다"면서 "결국 그 부부가 한 남자와 관계를 맺은 것이 밝혀졌다"고 일화를 털어놓았다. 이 신부는 "웃음을 참는 데 한계가 있었다"고 말했다.

또 다른 신부는 "이곳은 (남녀가) 평등하다"며 "(남성 뿐 아니라) 남편에게 성적으로 만족하지 못해 불륜을 저지르는 여성들도 많이 있다"고 밝혔다.

몽가야르는 "신부들도 같은 사람이기에 사람이 잘못을 저지를 수 있다는 것을 이해한다. 하나님 앞에서 모든 것을 용서받을 수 있는 게 장점"이라고 전했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr