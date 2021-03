'LH 신도시 투기의혹' 수사 손잡은 검·경…핫라인 만든다(종합)

국수본 수사국장·대검 형사부장 실무협의회

영장대응, 범죄수익 환수 협력

전국 부동산 투기 의혹까지 확대

합수본 검사 파견은 않을듯

[아시아경제 이관주 기자] 한국토지주택공사(LH) 임직원들의 신도시 투기 의혹 수사와 관련해 검경이 핫라인을 구축하고 영장 대응과 범죄 수익 환수에 협력하기로 했다. LH의 신도시 투기 외에 민간의 부동산 투기 사건에 대해서도 수사를 확대하기로 했다.

검경은 11일 오전 10시 정부서울청사에서 최승렬 국가수사본부(국수본) 수사국장과 이종근 대검찰청 형사부장 주재로 ‘부동산 투기사범 수사기관 실무협의회’를 열어 이 같은 방안을 논의했다.

검경 핫라인 체제는 투트랙으로 가동된다. 고위급에선 국수본 수사국장과 대검 형사부장이 전체적 수사 방향과 주요 수사 사항에 대해 협의하고, 실무급에선 관할 검찰청 전담검사와 시도경찰청 수사책임 경찰관이 영장 및 구체적 사건 처리와 관련해 법리 검토·절차 진행 등을 수시로 논의할 방침이다.

각급 검찰청에 부동산 투기사범 전담팀 또는 전담검사를 지정해 관련된 경찰 신청 영장을 신속히 처리하고, 경찰은 기소 전 몰수·추징 보전 신청을 통해 범죄 수익 환수에 나선다. 검찰은 부동산 투기범죄 수사와 공소유지 경험이 있는 검사들을 중심으로 법리 검토와 수사 방법 등을 정리해 측면에서 경찰을 지원한다. 아울러 경찰이 송치한 사건을 수사하는 중에 검사가 수사 개시를 할 수 있는 범죄가 발견되면 직접수사에도 나설 방침이다.

검경은 또한 LH 직원들의 3기 신도시 투기 의혹뿐 아니라 전국 각지의 개발 예정 지역 부동산 투기 의혹을 철저히 규명하기로 했다. 또한 정부합동조사단의 조사 결과뿐 아니라 민간의 부동산 투기 의혹까지 철저히 밝히는 등 부동산 투기사범을 엄정하게 사법 처리하기로 했다.

다만 현재 구성된 ‘정부합동 특별수사본부(합수본)’에 검사가 파견되지는 않을 것으로 보인다. 국수본 고위 관계자는 "합수본에 (검사 직접 파견은) 현재 고려되지 않고 있다"고 답했다. 사실상 경찰이 칼자루를 쥐고 있는 상황에서 검찰의 역할은 영장 청구와 수사 기법 공유 등 측면 지원에 그칠 수밖에 없다. 경찰은 770명 규모의 합수본을 꾸리는 한편 문제가 된 광명시흥 외 3기 신도시와 투기 지역으로도 수사 대상을 확대하고 있다.

이날 오후 발표되는 신도시 투기 의혹 관련 ‘1차 전수조사’ 결과에 따라 대규모 수사 의뢰가 이뤄질 것으로 예상된다. 이 경우 기존에 진행되던 첩보 수집·수사에 추가되는 만큼 경찰에 수사 부담이 가중될 수밖에 없다. 경찰이 사건별 우선순위 배정 기준 마련, 동시다발적 수사 등에 어느 정도 대비를 해놨는지가 향후 수사의 관건이 될 것으로 보인다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr