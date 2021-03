美 국무·국방 17일 방한‥日서는 경제인·韓서는 청년 지도자와 회담

미 국무부·국방부 장관 한국 일본 방문 발표



[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 토니 블링컨 미국 국무부 장관과 로이드 오스틴 국방부 장관이 오는 17~18일 한국을 방문한다. 조 바이든 행정부 출범 후 미 국무부와 국방부 장관의 첫 해외 순방이다. 중국에 맞서는 '쿼드'의 본격적인 가동이 예상되지만 블링컨 장관은 한국과 일본에서 미묘하게 다른 일정을 소화한다.

네드 프라이스 국무부 대변인은 10일(현지시간) 보도자료를 통해 블링컨 장관과 오스틴 장관이 오는 15~18일 일본과 한국을 연이어 방문한다고 발표했다.

프라이스 대변인은 이번 방문은 동맹을 강화하고 인도태평양 지역과 전 세계에서 평화와 안보, 번영을 촉진하는 협력을 강조하려는 미국의 약속을 재확인할 것이라고 평가했다.

두 장관은 17~18일 방한 기간 정의용 외교부 장관과 서욱 국방부 장관이 주재하는 한미 외교·국방(2+2) 장관회의에 참석하고 고위 관료들과 만나 양자 간, 국제적으로 중요한 문제를 논의한다.

블링컨 장관의 일정은 한국과 일본에서 다른 면이 있다. 한국에서는 청년 지도자들과 화상 회의, 언론인들과 화상 라운드테이블을 하며 인도태평양 지역에서의 평화와 안전, 번영에 대한 한미 동맹의 중요성을 강조할 예정이다. 반면 일본에서는 재계 관계자들과 화상 회의하며 미국과 일본의 경제적 협력의 중요성에 대해 강조할 예정이다.

오스틴 장관은 일본 한국에 이어 인도까지 방문한다. 인도는 반중 연대인 '쿼드' 참여국이다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr