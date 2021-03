서울 중구의회 제262회 임시회 폐회...추경예산안 433억원 중 411억원 삭감

[아시아경제 박종일 기자] 서울 중구의회(의장 조영훈)는 10일 제262회 임시회를 폐회했다.

올해 첫 회기인 이번 임시회에서는 2021년도 주요업무계획을 보고받고 구정질문 실시와 제1회 추가경정사업예산안을 의결했다.

2월24일에서 3월5일까지 상임위원회를 열어 구정 전반에 걸친 주요업무계획 보고를 받고 조례안 및 추경예산안을 심사했다.

3월3일 열린 제2차 본회의에서는 박영한 의원과 이화묵 의원이 구정질문을 제기했다.

박영한 의원은 서울메이커스파크·동청사 추진현황, 조직진단 관련 계획, 주민자치회 추진 필요성, 공로수당 확대운영 검토 및 전문위원 복무 문제에 대해 질의했다.

이화묵 의원은 보육 컨트롤타워의 위상에 걸맞은 육아종합지원센터의 합리적인 운영과 원아 수 감소 추세를 반영한 어린이집 인가 인원 조정, 교사 대 아동 수 조정 등 운영 개선 지원안을 제안했다.

한편 2021년 제1회 추경예산안은 3월8일과 9일 진행된 예산결산특별위원회(위원장 김행선)의 심사를 거쳐 10일 본회의에서 예결위 수정안대로 최종 가결됐다.

제출된 추경예산안 433억원 중 411억원(일반회계 128억, 특별회계 283억)이 삭감돼 예비비로 계상됐다.

삭감된 사업은 ▲어르신 영양 더하기 사업 ▲청구공영주차장 복합화 사업 ▲신당사거리 공용주차장 복합화 사업 등이다.

김행선 예산결산특별위원장은 심사보고에서“조례 제정이 선결 조건인 어르신 영양더하기 사업은 상임위원회 심사결과 부결돼 전액 삭감됐다. 행정보건위원회 소관 일반회계 및 특별회계 예산은 담당 전문위원의 갑작스러운 부재로 면밀한 심사가 불가해 전액 삭감으로 의결했다. 예결위원장으로서 심사에 많은 어려움이 있었음에 상당한 유감을 표한다”고 전했다.

이번 임시회에서는 ▲서울특별시 중구의회 결산검사위원 선임ㆍ운영 및 실비변상 조례 일부개정조례안 ▲서울특별시 중구의회 의원 의정활동에 대한 소송비 지원에 관한 조례안 ▲서울특별시 중구 재향경우회 지원에 관한 조례안 ▲서울특별시 중구 전통문화 육성 및 지원 조례안 ▲서울특별시 중구 채식 선택권 보장을 위한 환경 조성에 관한 조례안 등 총 16건의 안건이 모두 가결됐다.

