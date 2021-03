동작구, 15개 내외 동아리 지원

19일까지 신청접수…전체 회원 70% 이상이 동작구민인 동아리 대상... 15개 내외 동아리에 강사료, 교재비·재료비, 홍보비 등 최대 50만원 지원

[아시아경제 박종일 기자] 동작구(구청장 이창우)가 지역 내 평생학습과 사회활동을 활성화하고 개인과 공동체가 함께 성장하는 학습문화를 조성하기 위해 12월까지 ‘2021 평생학습 동아리 지원사업’을 운영한다.

구는 지난해 총 13개 동아리의 인문교양, 문화예술, 체육활동, 정보화 등 다양한 활동을 지원했다.

먼저, 오는 19일까지 학습활동을 통해 지역사회 참여와 환원이 가능한 15개 내외의 동아리를 공모한다.

공모대상은 학습과 토론을 위한 자발적 모임으로 전체 회원의 70% 이상이 동작구민이며, 활동장소가 지역내인 동아리다.

아울러 7명 이상의 성인으로 구성돼 월 2회 이상 정기적인 모임 활동을 하는 동아리로 지원요건을 완화해 활발한 참여를 유도, 코로나19 대응 비대면 온라인 활동을 함께 구성한 동아리에는 가점을 부여한다. 단, 학교 소속 동아리 및 특정 정당, 종교활동, 사교·친교 목적의 동아리 등은 제외되며, 다른 행정기관에서 동일한 사업 내용으로 보조금을 받는 경우에는 신청할 수 없다.

참여를 원하는 동아리는 신청서 및 활동계획서, 동아리회원 명단 등 서류를 지참해 교육정책과(노량진로 74, 유한양행 3층)로 방문 접수하면 된다.

구는 다음달 자체 심의회를 구성해 ▲동아리 구성의 적격성 ▲활동의 필요성 및 실행가능성 ▲지역사회 파급효과 등을 기준으로 심사하고 구 홈페이지 등에 결과를 발표할 예정이다.

선정된 동아리에는 강사료, 교재비 및 재료비, 홍보비 등 모임별 최대 50만원을 지원, 7~8월 동아리 활동내용 및 운영실태 확인 등 현장 모니터링을 실시한다.

자세한 사항은 교육정책과로 문의하면 된다.

정종록 교육정책과장은 “평생학습 동아리 지원으로 주민이 함께 배우고 나누는 과정을 활성화해 지역 공동체가 한층 성장하길 기대한다”며 “앞으로도 주민의 평생학습권 보장을 위한 다양한 사업을 추진하겠다”고 말했다.

