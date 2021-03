[포토]금천구청광장에 치유와 희망 메시지 담은 봄꽃 식재

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)가 다가오는 봄을 맞아 청사를 방문하는 주민들이 활력을 되찾을 수 있도록 구청 앞 광장을 형형색색의 화사한 봄꽃으로 장식했다.

구는 지난 5일 구청사 앞 광장 화단과 원형화분에 꽃양귀비, 데이지, 비올라 등 초화류 2600본, 황금사철 등 관목 150주를 식재했다.

코로나19로 각종행사가 취소돼 피해를 받은 화훼 농가를 지원하기 위해 식재시기를 앞당겨 조기 발주, 지난해 200만 원에서 350만 원으로 구매금액을 확대했다.

아울러, 구는 3월말부터 주요공원 10개소에 꽃모 1만여 본을 추가로 식재, 시흥대로 버스정류장 걸이화분 설치, 시민주도 도시녹화 조성 등 4계절 꽃을 교체해 아름다운 금천구 꽃길을 본격적으로 조성할 계획이다.

유성훈 금천구청장은 “장기화되는 코로나19 상황에 지친 구민들이 활력을 되찾고 다함께 이겨내자는 희망의 메시지를 담아 보라색과 노란색 위주로 꽃모를 식재했다”며 “새봄을 알리는 꽃향기가 주민들의 지친 심신을 위로, 활력을 되찾아 줄 수 있길 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr