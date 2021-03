"사촌형, LH 입사 후 재산 0원→20억"…땅투기 폭로 줄이어

[아시아경제 김봉주 기자] 한국토지주택공사(LH) 직원들의 경기 광명·시흥지구 3기 신도시 투기 의혹과 관련해 이와 관련한 증언들이 줄줄이 나오고 있다.

지난 9일 직장인 익명 커뮤니티 '블라인드'에는 '솔직히 LH 범죄자 집단 맞다'는 제목의 글이 올라왔다.

사촌 형이 LH에 입사했다는 작성자 A씨는 "사촌 형이 입사 15년 만에 재산 0원에서 20억 이상으로 불렸다"고 말했다.

A씨는 "형은 등록금 낼 돈도 없었는데, 친척들이 도와준 덕에 힘들게 대학을 졸업한 뒤 LH에 입사했다"며 "이후 명의를 다 다르게 해서 아파트 5채를 보유했다"고 적었다.

그는 "이것도 5년 전 기준이고, 지금은 또 얼마나 해 먹었을지"라며 "그동안 집값도 엄청 올랐으니 현재는 30억이 넘을 거다. 모두 신도시 땅 투기로 보유한 것"이라고 썼다.

이어 "이거 다 사실이다. 심지어 LH 내에 투기 정보를 공유하는 카톡방을 따로 운영하면서, 고급정보를 주고받는 비밀투자 모임이 있다고 한다"면서 "친척들이 없는 돈 쥐어짜서 형을 도왔는데 지금은 투기꾼이 됐더라"라고 전했다.

또 다른 네티즌 B씨는 2년 전 LH 직원과 소개팅을 했을 당시를 회상하며 "예전에 소개팅했던 남자가 자기들은 부동산 관련 정보를 미리 알아서 가족, 지인, 사돈의 팔촌까지 모아서 투자한다고 했다. 허언증인 줄 알았는데 진짜였다"고 적었다.

한편 LH 직원 땅투기 의혹으로 국민적 공분이 극에 달하는 상황에서 한 LH 직원이 "내부에서는 신경도 안 씀" "부러우면 이직하든가" "공부 못 해서 (LH를) 못 와놓고 꼬투리 하나 잡았다고 조리돌림 한다"는 내용의 글을 올려 논란에 기름을 들이붓기도 했다.

경기남부경찰청 반부패경제범죄수사대는 지난 9일부터 경남 진주 LH 본사와 경기지역 과천·의왕사업본부, 인천지역 광명·시흥사업본부 등 3곳에 대한 압수수색 영장을 집행했다.

경찰은 땅 투기 의혹으로 피의자 신분 전환된 핵심 임직원 13명의 주거지 등을 압수 수색하고, 이들에 대한 출국금지 조치를 내렸다. 이를 위해 포렌식 요원 등 수사관 67명이 투입됐다.

수사관들은 컴퓨터 하드디스크와 직원 휴대전화, 전자문서 등을 확보했고, 디지털 기기에 남은 범죄단서와 증거 등을 수집하고 있다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr