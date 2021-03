이상빌딩-캡스텍, 부동산 종합 건물관리 전문성 강화 위한 MOU 체결

연속 MOU 체결 통해 빌딩 매매 전 여정에 걸친 밸류체인 완성

이상빌딩 "올해 전국 매물 한눈에 볼 수 있는 앱 출시해 투자자 시야 넓힐 것"

건물 중개 플랫폼 기업 이상빌딩부동산중개법인이 오늘(10일) 강남 본사에서 종합시설관리 전문 기업 캡스텍과 업무제휴 협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이날 양사는 부동산 종합 건물관리 전문성 강화를 위해 이상빌딩부동산중개법인이 임대차 관리를, 캡스텍이 시설·보안·미화·주차 등 종합시설관리를 각각 담당하는 내용을 골자로 하는 업무 협약을 체결했다.

이상빌딩부동산중개법인(정하준 대표)은 이상그룹의 자회사로서 △빌딩 매입 및 매각, 임대 중개 △건물 운영 자문 △개발 컨설팅 등 부동산 종합서비스를 제공하는 기업이다. 다른 시장에 비해 정보 비대칭이 두드러진 빌딩 시장의 투자 진입 장벽을 낮추기 위해 현재 ‘빌딩 실거래가 조회 어플’을 개발하는 동시에 '이상빌딩TV' 유튜브 채널을 통해 빌딩 투자에 관한 다양한 정보를 제공하는 등 투자자와 활발히 소통하고 있다.

캡스텍(박세영 대표)은 ADT캡스의 자회사로서 △종합시설관리 △보안 관리 △미화 및 주차관리 △ICT 융합관리 솔루션 서비스를 제공하는 기업이다. 48년간 축적된 운영 관리 노하우를 바탕으로 전국 1,200곳의 도심 초대형 빌딩, 병원, 정부 기관 등의 시설물을 관리하고 있다.

캡스텍 박세영 대표는 "똑같은 연도에 지어진 빌딩이라 하더라도 어떻게 시설관리를 했느냐에 따라 건물 가치는 천차만별"이라며 "전국 22곳의 네트워크와 4,638명의 현장 전문가를 보유한 자사의 우수 서비스를 보다 많은 투자자분들에게 제공하는 계기가 되었으면 한다"라고 밝혔다.

이상빌딩부동산중개법인은 이번 협약을 통해 중·소형빌딩 투자 고객 대상 양사의 전문성을 극대화한 시설관리 시스템을 구축함으로써 고객 중심 관점에서의 부동산 시장 혁신을 이어갔다.

특히, 이번 협약은 이상빌딩부동산중개법인이 고객의 장기적 투자 사이클을 요하는 '매입-임대-매각' 빌딩 매매의 밸류체인 구축을 완성했다는 데에 그 의미가 남다르다. 작년 출범한 이상빌딩부동산중개법인의 사업 행보가 실로 예상을 뛰어넘는 속도를 보여주는 대목이다.

앞서 1월 이상빌딩부동산중개법인은 세무사 박영병사무소, 법률사무소 에이엘과의 3사 협약을 통해 빌딩 매매 관련 세무·법률 '스마트 자문' 솔루션을 구축한 바 있다.

이를 통해 이상빌딩부동산중개법인은 △빌딩 매입 전 세무적·법률적 이슈 및 혜택을 검토하고 △보유 중 전문 임대차 및 시설관리 서비스를 제공함에 따라 △최유효 이용에 따른 원활한 빌딩 매각을 가능케 하는 청사진을 선보이게 되었다.

올해 이상빌딩부동산중개법인은 신뢰성 있는 빌딩정보시스템 구축에 더욱 박차를 가한다는 계획이다. 이를 위해 △상업용 부동산 관련 지수 생성 및 분석을 통한 지표 산출 △전국 단위 매물 정보 네트워크 구축 △전국 빌딩 실거래가 조회 및 매물 등록을 구현한 앱 출시 등을 통해 이상빌딩부동산중개법인의 전국 프랜차이즈화를 시작으로 전국 빌딩 중개시장에서의 선도적인 입지를 구축하겠다는 방침이다.

이상빌딩부동산중개법인 정하준 대표는 "빌딩중개법인 최초로 빌딩 전문관리 기업과 MOU를 체결하는 만큼 빌딩 소유자분들에게는 소유 빌딩 가치의 극대화를, 투자자분들에게는 우량 매물 소개 및 수익률 극대화를 추구함으로써 고객의 신뢰도 상승과 이상빌딩부동산중개법인이라는 브랜드 인지도 제고를 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr