문체부, '길 위의 인문학' 도서관·생활문화시설 모집

'도서관 길 위의 인문학'·'도서관 지혜학교'·'생활문화시설 길 위의 인문학'

문화체육관광부와 한국출판문화산업진흥원, 한국도서관협회는 '도서관 길 위의 인문학', '도서관 지혜학교', '생활문화시설 길 위의 인문학' 등을 운영할 도서관과 생활문화시설을 모집한다고 10일 전했다. 세 사업은 모두 '길 위의 인문학' 프로그램이다. 재미있고 유익한 인문학 향유로 역사 성찰은 물론 삶의 행복을 추구하는 계기를 제공한다.

올해는 다양한 주체들이 참여할 수 있도록 접근성을 높였다. '도서관 길 위의 인문학'의 경우 프로그램 운영 경험이 없는 작은 도서관, 전문 도서관 등이 지역의 거점 도서관과 협력체(컨소시엄)를 구성해 참여할 수 있도록 했다. '생활문화시설 길 위의 인문학'은 신청과 접수 창구를 인문 프로그램 공모 지원 시스템으로 통일했다. 관계자는 "코로나19가 가져온 사회 변화, 공동체·연대 가치 회복 등 인문적 주제를 성찰하는 다양한 인문 프로그램의 운영을 지원할 계획"이라고 설명했다.

'도서관 길 위의 인문학' 프로그램은 크게 세 유형으로 나눠 모집한다. ▲강연·현장 탐방·체험 활동을 연계한 자유 기획 ▲중학교 자유학년제 연계 ▲함께 읽고 쓰기 심화 과정이 그것이다. '생활문화시설 길 위의 인문학'은 문화의 집·생활문화센터 등 공공 문화시설과 기초문화재단·독립서점 등을 갖춘 민간 문화단체·시설이 신청할 수 있다. 선정되면 지역 주민을 대상으로 한 인문 프로그램을 진행해야 한다.

지난해부터 본격화된 '도서관 지혜학교'는 지역 인문대학 강사 등 전문인력이 도서관에서 참여·토론형 인문심화 프로그램을 운영하는 사업이다. 전국 국공립·사립대 인문대학장협의회의 협조를 받아 우수 프로그램 156개를 접수한 상태다. 관계자는 "운영 도서관과 희망 프로그램 100건을 최종 선정할 계획"이라고 했다. 자세한 신청 요건·절차 등은 도서관 길 위의 인문학·출판진흥원·인문360° 누리집 참조.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr