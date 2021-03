文 "LH 문제 근본대책은 '이해충돌 방지 입법'…투기 자체 봉쇄해야"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 10일 이해충돌 방지 입법을 통해 LH 투기 의혹 문제를 근본적으로 해결해야 한다고 강조했다. 농민을 4차 재난지원금 지원대상에 포함하는 방안도 지시하겠다고 밝혔다.

강민석 청와대 대변인은 이날 오전 당 원내지도부를 초청해 진행된 간담회에서 문 대통령이 '이해충돌 방지 제도화'를 강조하며 이같이 밝혔다고 말했다.

문 대통령은 "LH 문제는 대단히 감수성 있게 받아들여야 하며, 국토부와 LH는 국민 눈높이에 맞게 다가갈 수 있어야 한다"며 "그러려면 발 빠르게 근본대책을 만들어내야 하는데, 근본 대책 중 하나가 이해충돌 방지를 제도화하는 것일 수 있다"고 말했다.

이어 공직자들의 이해충돌을 방지하는 입법까지 나아갈 수 있다면 투기 자체를 봉쇄할 수 있다고 강조하며 "공직자가 지위를 남용해 사익추구를 하는 것을 막을 수 있고, 투기를 할수록 오히려 손해가 되게 한다면 투명한 사회로 나아가는 전화위복이 될 것"이라고 덧붙였다.

이날 민주당은 4차 재난지원금 지원대상에 농민을 포함시켜 달라고 요청했다. 이에 문 대통령은 "농민을 재난지원금 대상에 추가하는 문제는 국회에도 공감대가 있다고 들었다"며 "여야간 이견이 없으면 지시하겠다"고 답했다.

가덕도 신공항 문제에 대해서는 "가덕도 신공항은 단순히 동남권 거점공항을 마련하는 차원에서만 추진된 게 아니라, 국가균형발전을 위한 부울경 메가시티의 핵심 고리이자 신항만 배후도시와 연계해 물류도시로서의 효과를 극대화하기 위한 구상"이라며 "개항하는 시기 또한 2030년 부산엑스포와 맞물려 있다"고 강조했다.

