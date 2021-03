靑, 더불어민주당 원내지도부 초청 간담회…"가덕도신공항, 부울경 메가시티 핵심"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 10일 더불어민주당 원내 지도부와의 간담회에서 "가덕도 신공항은 단순히 동남권 거점 공항 차원에서 추진된 게 아니다"라고 밝혔다.

문 대통령은 가덕도 신공항의 의미와 관련해 "국가균형발전을 위한 부울경 메가시티의 핵심고리이자 신항만 배후 도시와 연계해 물류도시 효과를 극대화할 수 있다"면서 "완공 시기 또한 2030년 부산 엑스포와 맞물려 있다"고 설명했다.

