文 "LH 직원 토지 투기에 국민 분노…확실한 재발 방지대책 마련해야"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 "LH 직원들의 토지 투기에 국민들이 분노하고 있다"며 확실한 재발 방지 대책이 마련되어야 한다고 밝혔다. 더 나아가 공직자 이해충돌 방지 제도까지 국회에서 관심을 가져줄 것을 촉구했다. 부동산 시장 안정화를 위한 2·4대책 후속 처리도 당부했다.

문 대통령은 10일 오전 청와대에서 더불어민주당 원내대표단과 간담회를 갖고 "지금 LH공사 직원들의 토지 투기 문제로 국민들의 분노가 매우 크다"며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 "개발을 담당하는 공공기관 직원이나 공직자가 관련 정보를 부당하게 이용하여 부동산 투기를 한다는 것은 우리 사회의 공정과 신뢰를 바닥에서 무너뜨리는 용납할 수 없는 비리 행위"라며 "공직자의 부정한 투기 행태를 원천적으로 차단하고, 투기 이익을 철저히 막는 제도 마련에 국회에서 관심을 가져 달라"고 말했다.

이어 "더 나아가 공직자가 아예 오이밭에서 신발을 만지지 않도록 이해충돌을 방지하는 제도까지도 공감대를 넓혀 주기 바란다"고 덧붙였다.

문 대통령은 근본적으로 문제를 해결해 나가려는 자세가 필요하다며 "과거 김영란법이 부정한 청탁문화를 깨뜨리는 계기가 되었듯이 이번에 확실한 재발 방지 대책을 제도적으로 마련한다면, 우리가 분노를 넘어서 보다 투명하고 공정한 사회로 나아가는 전화위복의 기회로 만들 수 있을 것"이라고 강조했다.

부동산 대책 추진도 예정대로 진행할 것을 지시했다. 문 대통령은 "이번 사건에 흔들리지 않고 2·4 부동산 공급 대책을 차질없이 진행해 부동산 시장을 조속히 안정시키는 것이 중요하다"며 "국민들이 2·4 부동산 대책을 신뢰할 수 있도록 필요한 후속 입법을 조속히 처리하고, 당정 협력을 강화해 달라"고 당부했다.

이에 대해 김태년 원내대표 겸 당대표 직무대행도 "LH 직원들의 투기 의혹으로 국민들의 분노와 허탈감이 대단히 크다"며 "철저한 조사와 수사로 한 점 의혹 없이 진상을 규명하고 또 처벌을 해야 한다고 생각한다"고 답했다.

김 원내대표는 "정부와 당이 누적된 폐해를 청산하고 반부패 개혁을 지속적으로 해왔습니다마는 아직도 사각지대가 있음을 느낀다"며 "당은 정부와 협의해서 공직사회의 투기와 부패를 원천적으로 방지하는 종합적 입법을 서두르도록 하겠다"고 말했다.

이날 문 대통령은 이달 중으로 4차 재난지원금을 지급할 수 있도록 국회가 조속히 추경 처리에 힘써 달라고 촉구하기도 했다. 이에 대해 김 원내대표는 "야당과 협의해서 무슨 일이 있어도 3월 안에 재난지원금이 지급될 수 있도록 추경 처리에 최선을 다하겠다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr