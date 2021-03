[포토]김선갑 광진구청장, 플라스틱 줄이기 ‘고고 챌린지’ 동참

[아시아경제 박종일 기자] 김선갑 광진구청장이 8일 일회용품과 플라스틱 줄이기 실천을 위한 ‘탈 플라스틱 고!고! 챌린지’에 동참했다.

환경부에서 시작한 이번 챌린지는 생활 속에서 플라스틱 사용을 줄이기 위해 ‘하지 말아야 할 한 가지’와 ‘실천해야 할 한 가지’를 제안하고 다음 참여자를 추천하는 릴레이 캠페인이다.

현몽주 워커힐 호텔앤리조트 총괄과 유성훈 금천구청장 지명으로 챌린지에 참여한 김선갑 구청장은 ‘일회용컵 사용 줄이고! 텀블러 사용 생활화 하고! 광진구와 함께해요!’라는 실천 메시지를 전했다.

이어 김 구청장은 다음 챌린지 주자로 송경희 광진구 환경강사회 대표와 복환규 환경미화원 광진지부장을 지목했다.

김선갑 구청장은 “일상 속에서 일회용품 사용은 줄이고 재활용품·다회용품을 사용하는 작은 노력들이 바로 지구 환경을 살리는 길이다”라며 “플라스틱 줄이기 실천 운동이 널리 확산되기를 바라며, 구민들도 환경을 위한 마음으로 적극 동참해 주시길 바란다”고 말했다.

한편, 광진구는 직원들부터 솔선수범하여 일회용품 사용을 줄이기 위해 부서별 다회용컵 배부 등을 추진, 청사 내 일회용품 사용 근절 캠페인을 실시하고 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr