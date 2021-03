하마 입에 컵 던져 질식할 뻔…인니 동물원 관람객 뭇매

차 타고 동물에 먹이주는 '드라이빙 사파리'

가해 여성 사과 "실수로 던졌다"

[아시아경제 김봉주 기자] 인도네시아 자카르타 외곽의 한 동물원에서 관람객이 하마 입속에 던진 컵에 하마가 질식할 뻔한 일이 벌어졌다.

9일 CNN 인도네시아 등에 따르면, 동물원 '따만 사파리'에서 지난 7일 촬영된 하마 관련 영상이 SNS에 확산했다.

따만 사파리는 차에 탄 채 동물에게 먹이를 줄 수 있는 '드라이빙 사파리'다.

영상을 보면, 하마가 길에서 입을 벌리고 있는 상황에서 검은색 차량이 옆을 지나갔고, 이후 하마가 입을 벌렸다 닫았다 하면서 숨을 헐떡였다.

뒤따르는 차량에 탄 관람객이 이 모습을 촬영한 건데, 하마의 입 안에는 파란색 플라스틱 생수 컵이 목구멍에 끼어 있었다.

사진을 촬영한 사람은 "앞 차 탑승자가 손에 플라스틱 물체를 들고 하마를 향해 흔드는 걸 봤다"면서 "하마가 입을 열었을 때 던진 것 같다"고 말했다.

촬영자가 즉시 사육사에게 신고해 하마가 삼키기 전에 플라스틱 컵을 꺼낼 수 있었다.

동물원 측은 "하마의 입안에서 플라스틱 컵과 티슈를 제거했다"면서 "상태를 계속 확인하고 있는데, 컨디션과 식욕이 정상으로 보인다"고 전했다.

따만 사파리 측은 차량번호 등을 통해 가해 여성을 찾아냈고, 여성은 결국 사과 영상을 찍어 올렸다.

가해 여성 카디자(64)는 "고의가 아니라 실수로 던졌다. 내가 미쳤었나 보다. 절대 나를 따라 하지 말라"면서 사과했다.

따만 사파리 측은 동물 학대로 조사해 달라며 경찰에 신고했다.

따만 사파리가 관람객이 동물과 직접 닿을 수 있는 '드라이빙 사파리'인 만큼 과거에도 이곳에서 어이없는 일이 벌어진 바 있다.

2017년에는 따만 사파리에서 남녀 관람객이 동물들에게 포도주를 먹이는 모습을 영상으로 찍어 자신들의 인스타그램에 올렸다가 빈축을 샀다.

이들은 입에 머금고 있던 포도주를 하마의 입에 뱉어 넣고 "대박"(jackpot)이라고 소리치며 즐거워했고, 또 사슴을 당근으로 유인한 뒤 입에 포도주를 부어 넣었다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr