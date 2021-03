참여자수, 적중률, 승률 등 업계 1위에 버금가는 행보를 보이고 있는 주식카톡방이 평생무료 선언을 하여 업계를 긴장시키고 있다. 주식카톡방 참여자수 53만 명을 돌파한 한국TV는 “많은 개인투자자들이 급등주 수익으로 투자 실적 개선을 할 수 있도록 평생 무료로 운영하게 되었다”고 발표했다.

셀트리온 158%, 우정바이오 41%, 서연탑메탈 21% 등 꾸준한 수익를 안겨주고 있는 한국TV의 무료카톡방. 무료 급등주 추천으로 많은 개인투자자들이 꿈꿔왔던 수익을 연이어 달성하고 있어 참여자들의 기대가 한껏 올라와 있는 모습이다. 최근 최대실적을 내고 있다는 한국TV의 무료카톡방에는 수익 감사인사와 계좌 수익인증으로 북새통을 이루고 있다.

주식카톡방에 입장하면 무료 급등주 추천, 시황분석 등 주식과 관련한 모든 서비스를 받아 볼 수 있다. 해당 평생무료 혜택은 일정인원 입장 후 제한될 수 있다고 하니 지금 바로 참여해보자.

최근 핫이슈 종목

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,700 전일대비 300 등락률 +0.37% 거래량 6,987,132 전일가 81,400 2021.03.10 10:43 장중(20분지연) 관련기사 "완벽한·최고의 TV"…삼성 Neo QLED, 英매체 평가서 연이어 만점삼성전자, D램 없는 고성능 SSD 출시…"비용 줄이고 성능은 유지"권오현 삼성전자 고문, 지난해 연봉 172억원…이재용 부회장 무보수 close , 국일제지 국일제지 078130 | 코스닥 증권정보 현재가 5,020 전일대비 20 등락률 -0.40% 거래량 13,692,083 전일가 5,040 2021.03.10 10:43 장중(20분지연) 관련기사 국일그래핀, ‘그래핀 기반의 TFT 제조방법’ 특허 등록 결정“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정[e공시 눈에 띄네]코스닥-21일 close , 비덴트 비덴트 121800 | 코스닥 증권정보 현재가 14,200 전일대비 700 등락률 +5.19% 거래량 23,539,617 전일가 13,500 2021.03.10 10:43 장중(20분지연) 관련기사 비덴트, 주가 1만 4550원.. 전일대비 7.78%제가 말씀드렸죠? 글로벌 제약사와 항체개발!! 황제 株 뒤집힌다!!비덴트, 검색 상위 랭킹... 주가 0.48% close , 지니틱스 지니틱스 303030 | 코스닥 증권정보 현재가 3,805 전일대비 165 등락률 -4.16% 거래량 40,357,808 전일가 3,970 2021.03.10 10:43 장중(20분지연) 관련기사 치열합니다! 아직 뜨지 않은 “정치테마” 관련주!! 하락장에서도 올라갑니다[특징주]지니틱스, 삼성 애플워치 누를 혈당측정 신기술…웨어러블 대전 임박 증권가가 주목한 “메타버스” 관련 新수혜주!! 주가 훨훨!! close , 백광산업 백광산업 001340 | 코스피 증권정보 현재가 4,155 전일대비 95 등락률 -2.24% 거래량 7,226,231 전일가 4,250 2021.03.10 10:43 장중(20분지연) 관련기사 [3/9 AI분석] 연기금, 사모펀드 등 주요 매수테마와 주도주 분석 백광산업, 커뮤니티 활발... 주가 29.88%.반도체 국산화! 삼성전자, SK하이닉스 나선다! 최대 수혜 소부장 대장 株 close , 금강철강 금강철강 053260 | 코스닥 증권정보 현재가 7,250 전일대비 1,120 등락률 +18.27% 거래량 8,058,084 전일가 6,130 2021.03.10 10:43 장중(20분지연) 관련기사 금강철강, 검색 상위 랭킹... 주가 23.0%금강철강, 주가 7050원 (25.89%)… 게시판 '북적'“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close

