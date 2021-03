中 '백신 여권' 출시…국가간 인증 추진

코로나19 백신 접종 증명

[아시아경제 김수환 기자] 중국이 자국민들의 국제 여행에 활용하기 위한 '백신 여권'을 출시했다.

9일 환구시보에 따르면 중국 외교부는 전날 사회관계망서비스(SNS) 위챗의 외교부 계정을 통해 중국판 백신 여권인 '국제여행 건강증명서'를 출시했다고 밝혔다. 백신 여권이란 코로나19 백신을 접종받았다는 사실을 증명하는 여권이다.

앞서 왕이 중국 외교부장관은 지난 7일 전국인민대표대회(전인대) 연례회의 기자회견에서 자체적으로 개발한 국제여행 건강증명 전자 서류를 내놓을 것이라고 말했다. 왕 부장은 다른 나라들과 백신 여권의 상호 인증을 논의할 계획이라고 밝히면서 "코로나19 핵산검사와 백신 접종 정보의 상호 인증을 실현해 안전하고 질서 있는 인적 왕래를 뒷받침하겠다"고 설명했다.

정식 명칭이 '방역 건강코드 국제판'인 중국의 백신 여권은 코로나19 백신 접종 이력과 함께 핵산검사와 혈청 항체검사 결과가 담긴다. 백신 접종 정보에는 제조업체와 백신 종류 및 접종 날짜가 들어간다. 또 암호화된 QR코드가 들어있고 디지털 버전 외에 종이로도 출력할 수도 있다.

중국 외교부는 "중국의 국제여행 건강증명서가 국가 간 건강하고 안전하며 질서 있는 인적 왕래를 추진하는 데 큰 역할을 할 것"이라고 기대했다. 자오리젠 중국 외교부 대변인은 전날 정례브리핑에서 "중국은 각국과 건강 코드 정보 상호인증 기제를 구축해 상대국 인원에게 비자 등 여행 편의를 제공할 의사가 있다"며 "세계 경제의 회복을 위해 인적 왕래를 활성화하는 것이 다급하다"고 강조했다.

다만 국가 간 여행 재개를 위해 국제적으로 통용되는 백신 여권을 도입하기까지는 많은 난관이 있을 것으로 보인다. 사람마다 접종받은 백신이 다른 상황에서 각 백신의 효능에 대한 상호 인증이 필요하기 때문이다.

특히 미국과 유럽을 중심으로 중국산 백신의 효능을 불신하는 상황에서 특정 백신을 상호 인증하기 위한 협상 과정이 오랜 기간 소요될 가능성도 있다. 중국의 일부 전문가들은 이 때문에 초기 단계에선 우선 중국 본토와 홍콩·마카오 사이에 백신 여권 상호 인증 체계를 도입하는 것이 필요하다고 보고 있다.

