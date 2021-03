인스코비 ‘비 플라스티 비톡신 앰플’ 10일 오전 홈앤쇼핑 방송, 런칭 패키지 출시

㈜인스코비 비 플라스티 비톡신 앰플(BEE PLASTY BEETOXIN AMPOULE)’이 오는 3월 10일 수요일 오전 10시 25분부터 70분 동안 쇼호스트 유난희가 진행하는 ‘홈앤쇼핑’에 첫 런칭한다.

비 플라스티는 ‘바이오 비베놈(Bee Venom)’ 화장품으로 벌독 테라피에서 고안한 방식을 활용하여 고안되었다. 벌독의 가장 낮은 단계부터 강한 단계까지 서서히 피부에 적응시켜 체계적으로 관리할 수 있도록 성분 함유량에 따라 10부터 40까지 4단계로 구성하였다. 또한, 고순도 벌독과 안티에이징에 탁월한 성분을 최적의 비율로 배합한 것이 특징이며 단 1회 사용만으로도 놀라운 효과를 경험할 수 있다.

비 플라스티는 세계적인 벌독 전문 기업인 아피메즈의 기술력을 기반으로 약 40여가지의 활성 성분으로 구성된 벌독 펩타이드를 주 원료로 한다. 이는 노화된 피부의 주름을 완화하며 모공 케어 및 미백 개선 등에 도움을 준다. 앞서 임상실험에서 이마와 미간, 눈 밑, 깊은 눈가, 팔자 등 6대 주름에 대한 개선 결과가 있음이 확인되었다.

인스코비 관계자는 “비 플라스티 비톡신 앰플은 피부 노화 집중 시기인 60대 이상 고객들의 반응이 매우 좋다”면서, “이는 제품이 주는 확실한 효과가 증명된 것”이라고 설명했다. “2021년 신년 연속 전체매진 쾌거를 달성한 데 이어 이달 10일 홈앤쇼핑에서도 런칭 방송을 준비했으며 새로운 패키지와 혜택으로 최상의 만족을 제공할 것”이라고 전했다.

'비 플라스티 비톡신 앰플'은 오는 3월 10일 수요일 오전 10시 25분부터 쇼호스트 유난희가 진행을 맡은 ‘홈앤쇼핑’에서 만나볼 수 있다.

