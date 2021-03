'코로나 바이러스·미세먼지 한번에 제거'…부천시청사에 스마트게이트 설치

[아시아경제 박혜숙 기자] 경기 부천시는 미세먼지나 코로나 바이러스 유입을 원천 차단하기 위해 전국 최초로 시청 정문에 스마트게이트를 설치했다고 9일 밝혔디.

스마트게이트란 건물을 출입하는 사람이 게이트 내부를 통과하는 동안 고성능 필터인 헤파필터가 초미세먼지와 바이러스를 빨아들이고, 자외선(UV-C)을 활용해 살균하는 통로형 공기청정시스템이다.

방문자는 청사 정문에 위치한 스마트게이트를 통과하면서 열화상 카메라로 1차 발열 측정 및 바이러스, 미세먼지 등을 살균·제거한 후 비접촉식 온도계를 통한 2차 체온 측정, QR 인증을 거쳐 청사 내부로 들어오게 된다.

시는 이번 과정을 통해 실내 공기가 청정하게 유지될 뿐만 아니라 청사 방역이 신속성과 안전성 측면에서 한층 더 강화될 것으로 기대하고 있다.

스마트게이트 설치는 한국입자에어로졸학회, ㈜애니텍, 부천시가 참여해 운영하는 환경부 그린뉴딜 유망기업 성장 지원 사업의 일환으로 추진됐다. 시는 향후 공공시설 뿐만 아니라 지하철 역사 등 다중이용시설에 확대 보급할 계획이다.

장덕천 부천시장은 "스마트 기술을 접목해 코로나 바이러스 뿐만 아니라 대기 중 감염 오염 물질로부터 시민의 안전과 건강을 지켜내고 마음 놓고 깨끗한 공기를 마실 수 있는 환경 조성을 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr