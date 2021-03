양파 노균병 급속 확산, 신속한 방제 필요

올해 경남 2월 하순 이후 최고기온 높고 강수량 많아 노균병 확산

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도농업기술원은 도내 양파 주산지에서 노균병이 급속히 발병·확산하고 있다고 밝히며 적기에 방제해 달라고 당부했다.

양파 노균병의 발병 최적 온도는 10∼12℃이며, 잎 표면에 물기가 2시간 이상 묻어 있으면 병원균 침입이 쉬워져 발병률이 높다.

올해 경남의 2월 하순 이후 최고 기온은 13.2℃로 평년 대비 2.5℃ 상승했다.

상대 습도는 10.3% 높고 강수량 또한 20.2mm로 많아 도내 노균병이 급속히 발병하고 있다.

양파 노균병은 1차와 2차로 발생한다. 1차 발생은 2월 중순~3월 중순에 온도와 습도가 높아지면 균이 양파 잎을 침입해 발생한다.

발생 원인은 육묘 중 감염 혹은 겨울 동안 토양에 있던 병원균이다.

2차 발생은 4월 이후 발생하며, 1차에 발생한 병원균이 분생포자를 형성하고 바람을 통해 이웃 포기에 전파된다.

따라서 초봄에 발생하는 1차 전염원을 가능한 한 일찍 방제해야 2차 감염을 줄일 수 있다.

노균병 1차 감염으로 피해를 받은 포기는 방제 효과가 크지 않기 때문에 초기 병징 의심 시기에 뽑아서 태우고 적용 약제를 살포해야 한다.

적용 약제에는 침투이행성 치료제(디메토모르프. 메탈락실 등)와 보호제(만코젭, 클로로탈로닐 등)가 있으며 7~10일 간격으로 4~5회 이상 적정량 살포하는 것이 바람직하다.

문진성 양파연구소 농업연구사는 "이번 달이 1차 노균병 활동이 시작되는 시기이므로 이 시기에 감염된 포기를 뽑아서 태워 없앤 뒤 적용약제를 살포해야 2차 발생을 줄일 수 있다"고 강조했다.

