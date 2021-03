엠케이공감애드 고유경 대표, ‘회사성장에 따른 대규모 조직개편 실시’

마케팅 전문기업 엠케이공감애드가 대대적인 조직개편에 나섰다. 훌륭한 인재를 육성하고 회사의 성장을 도모하기 위해 이번 개편을 실시했다.

먼저, 연구전담부서와 S.A 기획팀을 신설했다. 연구전담부서는 보다 차별화된 컨텐츠를 기획하고, R&D 업무를 집중해 투자를 통한 완성도 높은 결과물을 만들어내기 위함이다.

S.A기획팀은 빠르게 변화하는 시대의 흐름과 트렌드를 따라가거나 선도하기 위해 업무를 개발하고, 발생할 수 있는 리스크 등을 선제적으로 대응하면서 업무의 방향성을 정확히 해 효율성을 높인다는 계획이다.

지난해 매출이 전년 대비 약 30% 증가하며 호실적으로 기록한 엠케이공감애드는 이번 대규모 조직개편을 통해 사내 정책적인 부분들을 강화하고, 미래 성장을 도모할 수 있는 전략을 수립하면서 새로운 비전을 정립해 나간다는 취지다. 아울러 회사 규모가 확대되면서 인재와 조직이 동반 선정하는 목표를 수립한다는 설명이다.

엠케이공감애드 고유경 대표이사는 “회사의 규모가 확대되고 빠르게 변화하는 시대적인 흐름에 유연하게 대처하기 위해 조직 안정에 중점을 두었다”면서 “적재적소에 알맞은 인재를 배치하고, 특히 신설 부서를 힘있게 이끌어갈 수 있는 인재를 육성해나갈 것”이라고 전했다.

