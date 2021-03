[주가 상승 예측되는 AI추천 유망주] 휠라홀딩스, 웹젠 외

AI투자비서 라씨로는 인공지능(AI)이 엄선한 종목에 대한 정보를 무료로 제공한다. 본 종목은 증권사들이 추천한 중대형주들 중 AI가 실적, 공시, 수급 등을 추가로 분석하여 선별한 종목으로, 투자유망주 선택에 도움이 된다.

최근 AI가 엄선한 우량종목은 휠라홀딩스, 웹젠, 현대차 등으로 나타났다. 휠라홀딩스(081660)는 1) 주력 자회사인 Acushnet 실적 개선에 따른 지분가치 상승, 2) 미국 중심으로의 소비 회복 기대에 따른 전 사업부문 이익 개선으로 성장 방향성이 긍정적인 점이 투자 포인트로 꼽히고 있다.

웹젠의 경우에는 하반기(2Q21말~3Q21 예상)에는 R2M의 대만 출시도 예상됨과 동시에 R2M 흥행으로 차기 자체개발작 공개(현재 내부 프로젝트로 존재)도 기대되는 점 등이 주가 상승을 기대하는 포인트로 분석되고 있다.

이와 관련한 보다 자세한 정보는 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수 있으며, AI라씨로 웹페이지에서도 동일 정보를 확인할 수 있다. 아울러 AI가 엄선한 우량종목에 대한 정보는 매일 아침 7시 50분에 업데이트가 된다.

[투자자 관심 종목]

이트론 이트론 096040 | 코스닥 증권정보 현재가 895 전일대비 206 등락률 +29.90% 거래량 880,982,093 전일가 689 2021.03.08 15:30 장마감 관련기사 이트론, 검색 상위 랭킹... 주가 6.24%대량생산 계약체결! 주목해야 할 “러시아 백신” 관련주 딱! 말씀드립니다이트론, 검색 상위 랭킹... 주가 0.44% close , KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 49,950 전일대비 2,950 등락률 +6.28% 거래량 5,173,366 전일가 47,000 2021.03.08 15:30 장마감 관련기사 코스피 '3000선' 또 붕괴…코스닥 2%대 하락 마감조정장 대안으로 떠오른 은행株 외국인 순매수 전환…오전 코스피 상승세 유지 close , 덕성 덕성 004830 | 코스피 증권정보 현재가 12,200 전일대비 2,350 등락률 +23.86% 거래량 23,235,878 전일가 9,850 2021.03.08 15:30 장마감 관련기사 덕성, 주가 1만 2450원 (26.4%)… 게시판 '북적'“삼성전자”에 이어 “SK하이닉스” 잘 나가는 이유! 딱! 말씀드립니다!덕성, 검색 상위 랭킹... 주가 29.95% close , 티플랙스 티플랙스 081150 | 코스닥 증권정보 현재가 4,375 전일대비 560 등락률 +14.68% 거래량 68,851,150 전일가 3,815 2021.03.08 15:30 장마감 관련기사 【화제의테마】 미래산업, 빨리 선점해야 수익난다아직 뜨지 않은 ‘쿠팡’ 관련 수혜株!! ‘상장’ 얼마 남지 않았습니다!!증권가가 주목한 “메타버스” 관련 新수혜주!! 주가 훨훨!! close , HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 22,100 전일대비 150 등락률 +0.68% 거래량 8,994,419 전일가 21,950 2021.03.08 15:30 장마감 관련기사 HMM, 개인 투자자 관심 집중... 주가 0.46%...외국인, 3주 연속 '팔자'…반도체 가장 많이 팔아HMM, 최근 5년간 IT 전문가 100명 이상 늘렸다 close

