삼송택지개발지구 지식산업센터 ‘한강 듀클래스 고양 삼송’ 급부상

주택시장을 중심으로 정부의 고강도 부동산대책이 가중되면서 상업ㆍ업무용 부동산시장이 틈새시장으로 부상했다. 지난달 25일, 한국은행이 기준금리를 0.50%로 동결하면서 초저금리 기조가 장기화된 상황도 상업ㆍ업무용 부동산시장에 유동자금을 집결시키는 모양새다.

이로 인해 최근 지식산업센터 분양시장에 훈풍이 이어지는 양상이 뚜렷하다. 사회적 거리두기 장기화로 인해 재택근무를 시행하는 기업들이 늘어난 가운데 업무 공간에 대한 인식이 변화되며 지식산업센터가 오피스의 대안으로 떠오르고 있기 때문이다.

다양한 세제혜택이 지원되는 지식산업센터는 오피스 대비 초기 비용 부담이 적고 대출도 최대 80%까지 가능하다. 정책자금을 사용한다면 일반 담보대출보다 낮은 금리로 대출 받을 수 있어 비용적인 메리트가 더욱 부각된다. 게다가 1인 창업을 계획하는 크리에이터들의 급증세와 워라밸 라이프 트렌드의 확산도 지식산업센터의 인기 상승에 한몫하고 있다.

따라서 전국적으로 지식산업센터 공급 역시 큰 폭의 증가세를 보이고 있다. 한국산업단지공단에 따르면 지난해 신설 또는 변경 승인을 받은 지식산업센터의 수는 140곳으로 관련 통계 작성 이래 가장 많았다. 다만 지식산업센터 공급 물량이 꾸준히 증가하고 있는 만큼 ‘옥석가리기’가 더욱 중요하게 여겨지고 있다. 배후수요 확보가 원활하지 않아 공실률이 높아지거나 시세 상승세가 정체된다면 감가상각에 따른 손실 발생으로 인해 환금성도 저하될 수 있기 때문이다.

그러므로 물류 이동에 최적화된 교통 환경을 비롯해 업무 편의성을 향상시키는 생활 인프라, 개발 호재에 따른 미래가치, 시세 상승 가능성 등을 꼼꼼히 살펴보고 지식산업센터를 선택하는 것이 바람직하다. 따라서 최근 체계적인 개발 계획 하에 조성되는 신도시나 택지지구 내에 새롭게 공급되는 지식산업센터들이 주목 받고 있다.

현재 경기도 고양 삼송 택지개발지구 내에서는 지원 S6-1블록에서 만날 수 있는 지식산업센터, ‘한강 듀클래스 고양 삼송’의 분양에 많은 기업체 수요들의 문의가 잇따르면서 근 시일 내 마감 소식을 전할 것으로 기대를 모으고 있다.

㈜한강그룹(비에스홀딩스)의 탁월한 입지 선정 안목을 기반으로 삼송택지개발지구의 프리미엄에 미래가치까지 담아낸 한강 듀클래스 고양 삼송 지식산업센터는 현재 근린생활시설과 동시 분양을 진행 중이다. 단지는 지하 2층~지상 9층, 1개동, 총 451실 규모의 지식산업센터와 스트리트형 상업시설 65실로 구성되며 총 488대를 수용(법정 대비 214%)할 수 있는 주차 공간을 마련해 입주사들의 편의성을 높인다.

서울 중심과 고양을 비롯해 양주, 파주, 강서 마곡지구, 가산, 광명, 인천까지 종횡무진 넘나들 수 있는 천혜의 전략적인 비즈니스 중심지를 선점한 한강 듀클래스 고양 삼송 지식산업센터의 사업지인 고양 삼송지구는 창릉지구 GTX-A 노선 창릉역 신설 등의 효과를 바탕으로 최근 집값 상승세가 두드러지는 지역으로 이 같은 현상은 지식산업센터 시세를 통해서도 확인할 수 있다.

한강 듀클래스 고양 삼송 지식산업센터에서 차로 10분 거리 이내에 위치한 S지식산업센터의 3.3㎡당 실거래가는 지난 2015년 500만원대에서 2020년 약 800만원대로 큰 폭의 오름세를 보이고 있다. 이 같은 사례에 비쳐볼 때 3.3㎡당 600만원 대의 합리적인 분양가가 책정된 한강 듀클래스 고양 삼송 지식산업센터는 1억 원에 4개 호실 계약이 가능한 신규 분양을 통해 안정적인 임대사업은 물론 프리미엄 형성에 따른 자산 증식까지 기대할 수 있다는 게 분양 관계자들의 전언이다.

한강 듀클래스 고양 삼송은 3호선 지축역, 삼송역과 6호선 환승역 연신내역, 서울외곽순환도로, 통일로IC 등을 통해 수도권 전역을 빠르게 이동할 수 있어 지식산업센터의 핵심으로 지목되는 원활한 물류 이동에 최적화된 교통환경을 갖췄다. 여기에 강남 삼성역을 잇는 GTX-A 노선(예정)과 문산에서 광명, 평택, 천안을 잇는 서울문산고속도로, 신분당선 삼송역 연장(계획) 등 교통 호재도 한강 듀클래스 고양 삼송의 미래가치를 높이고 있다.

고양 스타필드와 이케아, 쿠팡 켄달스퀘어, 은평 롯데몰 등이 자리잡은 비즈니스의 중심지에 들어서는 한강 듀클래스 고양 삼송 지식산업센터는 인접한 고양시 덕은지구와 창릉신도시의 풍부한 광역 수요 확보가 가능할 뿐만 아니라 창릉신도시 3기 신도시 지정 이후 블루칩으로 부상한 고양시 향동지구의 직접적인 수혜도 전망된다.

한강 듀클래스 고양 삼송은 특화설계를 적용해 직원들의 업무 편의와 복지까지 배려한 완벽한 업무 공간을 구현하며 상품성을 강조했다. 제조업 선호도가 높은 ‘드라이브 인’ 설계를 적용(지하 2층~지상 5층)해 1.5톤 차량 진ㆍ출입이 가능하며 One way 물류 하역의 ‘도어 투 도어’ 주차시스템을 통해 주차시스템 물류 이동 및 주차 쾌적성을 극대화한다.

한편 현재 진행 중인 한강 듀클래스 고양 삼송 지식산업센터의 분양에서는 풍성한 혜택도 제공된다. 상대적으로 저렴한 분양가가 책정된 한강 듀클래스 고양 삼송은 입주업체를 대상으로 분양 금액의 최고 80%이상 장기 저리 융자가 가능하며 입주와 동시에 등록증 발급으로 복잡한 인ㆍ허가 절차 비용 절감 및 경기도, 중소기업진흥공단의 자금 대출 알선 등 금융지원도 실시된다. 또한 입주 대상 업체에 한해 취등록세 50%, 재산세 37.5%가 감면돼 비용 부담을 최소화할 수 있다.

지식산업센터와 근린생활시설 동시 분양을 진행 중인 한강 듀클래스 고양 삼송의 견본주택은 경기도 고양시 덕양구 원흥동 634-5에서 운영 중이며 관련 정보 확인 및 문의는 대표전화로 하면 된다.

