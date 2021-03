"美 퍼서비어런스, 화성 시험주행 성공…중대한 진전"

[아시아경제 이기민 기자] 미국의 화성 탐사 로봇 퍼서비어런스(Perseverance)가 화성에서 첫 시험주행을 무사히 마쳤다고 미 항공우주국(NASA)이 5일(현지시간) 밝혔다.

AFP통신 등 외신에 따르면 퍼서비어런스 로버(탐사로봇)는 미국시간으로 지난 4일 화성의 착륙지인 '예제로 크레이터'(Jezero Crater)에서 33분간 6.5m를 이동하는 데 성공했다.

미 로스앤젤레스 인근 패서디나에 있는 NASA 제트추진연구소(JTL)의 원격지령을 받은 퍼서비어런스는 먼저 4m를 전진한 뒤 왼쪽으로 150도로 방향을 틀어 2.5m 후진을 하고서 시험주행을 마쳤다.

JTL의 퍼서비어런스 모빌리티(이동) 담당 엔지니어인 아나이스 자리피언은 이날 원격 기자회견에서 퍼서비어런스가 "믿을 수 없을 정도로 잘 전진했다"며 화성 탐사 임무에 있어 "중대한 진전"이라고 자평했다.

NASA는 이날 퍼서비어런스가 화성에서 전송한 사진도 공개했다. 퍼서비어런스는 미국 현지시간으로 5~6일에도 추가로 시험주행을 할 예정이다.

화성 탐사 로버 퍼서비어런스는 지난달 18일 화성에 안착 한 후 2년간 25㎞를 이동하면서 화성의 토양과 암석을 채집하는 등 수십억 년 전 생명체의 흔적을 찾아내는 임무를 수행한다. 승용차 크기만 한 퍼서비어런스의 하루 평균 주행 능력은 200m가량이다.

예제로 크레이터는 35억년 전 강물이 흘러들며 운반한 퇴적물이 쌓여 만들어진 고대 삼각주로 추정되고 있다. 이 때문에 우주과학자들은 퍼서비어런스가 화성의 고대 미생물의 흔적들을 찾아낼 수 있을 것으로 내다보고 있다.

