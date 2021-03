[종합] 윤석열 사퇴에 정치권 들썩…與 '비판' vs 野 '환영'

"야당발 기획 사퇴 의심케 해" 與 맹공

"이제 야권 인물", "정권 교체에 힘 보태길" 野 러브콜

[아시아경제 임주형 기자] 윤석열 전 검찰총장이 전격 사퇴하면서 여야간 이견이 갈리고 있다. 여당은 윤 전 총장의 사퇴에 대해 '정치적 의도를 가진 기획 사퇴'라는 취지로 비판을 쏟아낸 반면, 야권에서는 윤 전 총장을 두고 "야권 사람"으로 규정하며 러브콜을 보내고 있다.

앞서 윤 전 총장은 4일 서울 서초구 대검찰청 앞에서 기자회견을 열고 "우리 사회가 오랜 세월 쌓아 올린 상식과 정의가 무너지는 것을 더는 지켜보기 어렵다"며 "검찰에서 제 역할은 여기까지"라고 사임 의사를 밝혔다.

그는 검찰 구성원들에게 보낸 글에서도 "공정한 검찰, 국민의 검찰을 목표로 최선을 다했으나 더 이상 검찰이 파괴되고 반부패 시스템이 붕괴되는 것을 지켜만 볼 수는 없다"고 비통한 심경을 전했다.

또 "우리 사회의 정의와 상식, 민주주의와 법치주의를 지키기 위해서 검찰총장 직에서 물러나는 것"이라고 강조하기도 했다.

이를 두고 여야 반응은 엇갈렸다. 더불어민주당은 윤 전 총장의 사의 표명을 두고 즉각 반발했다. 사실상 정치 행보를 고려한 계산된 행동이라는 주장이다.

최인호 민주당 수석대변인은 이날 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "국회가 논의 중인 사안을 이유로 검찰총장직까지 던진 것은 대단히 무책임한 행동"이라며 "윤 전 총장은 스스로 검찰 조직에 충성한다고 공언해왔지만, 결국 뜬금없는 사퇴로 검찰 조직을 힘들게 했다"라고 지적했다.

이어 "윤 전 총장의 진정성은 검찰에 있었던 것이 아니라 정치 행보에 있었다"라고 꼬집었다.

같은 당 노웅래 최고위원 또한 "직무 정지도 거부하면서 소송까지 불사할 때는 언제고 임기 만료를 4개월 앞두고 사퇴하는 것은 철저한 정치적 계산의 결과"라며 "피해자 코스프레를 하며 이슈를 집중시켜 보궐선거를 유리한 쪽으로 끌어가려는 '야당발 기획 사퇴'를 의심케 한다"라고 주장했다.

그러면서 "끝까지 검찰의 이익만을 위해 검찰개혁을 방해하다가 사퇴마저 정치적 쇼로 기획해 '정치 검찰의 끝판왕'으로 남았다"며 "역사에 길이 남을 최악의 검찰총장으로 기록될 것"이라고 날을 세웠다.

반면 야권은 윤 전 총장을 '야권 사람'으로 규정하는 등 기대감을 드러냈다.

김종인 국민의힘 비상대책위원장은 5일 국회 기자회견에서 윤 전 총장에 대해 "야인이 됐으니 이제 야권 인물이 될 수 있다"며 "이 정부하고 정면 충돌을 해서 나온 사람이다. 그러니 야권에 속할 수 밖에 없다"라고 평가했다.

그러면서 "전에는 현직에 있었기에 당연히 이 정부 사람이라고 한 것"이라며 "(정부가) 윤 전 총장을 포용하지 못하고 어제 사의 표명과 동시에 순간적으로 사의를 수용하는 것을 봐서도 이제는 이 정부 사람이 아니다"라고 강조했다.

안철수 국민의당 대표 또한 이날 KBS1라디오 '최경영의 최강시사' 인터뷰에서 "야권 지지자의 기대가 모여있는 만큼 (윤 전 총장이) 정권 교체에 힘을 보태는 역할을 하면 좋겠다는 희망이 있다"고 기대감을 드러냈다.

유승민 전 국민의힘 의원은 전날(4일) 페이스북을 통해 "윤 전 총장이 임기 마지막날까지 문재인 정권의 권력형 비리들을 엄정히 수사하고 기소하기를 기대했다"면서도 "그러나 진실은 결국 승리할 것"이라고 강조했다.

이어 "윤 전 총장님, 그동안 수고하셨습니다"라며 "앞으로도 헌법의 정신과 가치를 지키고 진정한 민주공화국을 만드는 길에 함께 하기를 기대한다"라고 덧붙였다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr