아프로존, ‘최고품질 경영’ 부문 2021 대한민국 최고의 경영대상 수상

- 꾸준한 공헌 활동으로 지역사회 밝힌 바, 보건복지부 장관상도 함께 수상 영예

아프로존(대표 차상복)이 ‘2021 대한민국 최고의 경영대상’에서 ‘최고품질 경영’ 부문에 선정되며 대상의 쾌거를 안았다. 이와 함께 9년간 꾸준한 사회공헌 활동으로 지역사회 발전에 앞장서온 바 ‘보건복지부 장관상’도 함께 수상하였다.

‘2021 대한민국 최고의 경영대상’은 매경닷컴이 주최하고 매일경제, MBN, 과학기술정보통신부, 산업통상자원부가 후원하는 시상으로 올해로 6회째를 맞아 지난 4일 더 플라자 호텔 서울에서 진행됐다. 어려운 경제 상황에서도 따뜻한 경영으로 각 부문의 선두를 지키고 있는 기관과 공기업, 대ㆍ중소기업을 대상으로 비전ㆍ전략, 활동 내용, 기여ㆍ성과 등 총 17개 부문의 선정 기준 평가에 따라 수상 여부를 가렸다.

이에 아프로존은 줄기세포배양액 함유 화장품과 제품의 효과를 극대화 시켜주는 뷰티 디바이스 ‘에어브러시 시스템’을 통해 고객감동을 실현하고, 기술 개발 및 혁신을 통해 꾸준히 제품을 업그레이드시켜온 바 ‘최고품질 경영’ 부문에 선정되었다.

높은 품질을 바탕으로 7초에 1병(2012년 6월~2020년 5월 산정 기준)씩 판매되며 소비자들로부터 많은 사랑을 받아온 ‘루비셀 인텐시브 4U 앰플’은 세계 최고 권위의 품질평가기관인 벨기에 몽드셀렉션에서 5년 연속(2016~2020) 금상을 수상하며 세계적으로 품질을 인정받았다.

또한 3차례 리뉴얼을 통해 디자인ㆍ기술력ㆍ내구성 및 안전성 확보 등 다방면으로 기능을 업그레이드 해온 ‘에어브러시 시스템’은 특허 기술의 신뢰도와 우수성을 입중 받아 학계에 논문을 발표하는 등 끊임없는 품질 향상을 위한 노력도 지속해오고 있다.

지난 2018년 한국연구재단 등재학술지인 한국미용학회지에 ‘아데노신을 활용한 에어브러시의 홈케어 기기로써 피부 개선 효용성 연구’ ‘미백 기능성 원료를 활용한 에어브러시의 홈케어 기기로써 피부 개선 효용성 연구’ 등의 논문을 잇따라 게재하고, 국제학술지인 ‘Biomedical Dermatology’에도 관련 논문을 발표해 화제를 모았다.

차상복 대표는 “아프로존의 경영철학인 ‘인재중심, 고객중심, 기술중심’ 실현을 위해 평소 차별화 된 기술력과 제품력에 확보에 승부수를 두었다”라며 “많은 소비자분들께서 이를 알아봐주시고 사랑해주셔서 오늘 같은 성과를 얻게 되었다”는 감사의 소감을 전했다.

아울러 아프로존은 고품질 제품 판매로 얻은 수익금의 일부를 매년 사회소외계층을 위해 기부해왔다. 올해로 초록우산 어린이재단은 7년째 후원하고 있으며, 월드비전과는 5년째 관계를 유지해오고 있다.

뿐만 아니라 지난 6년 동안 루비셀의 사랑나누기 신년음악회를 개최하여 수익금 전액을 사랑의열매에 기부하고 있으며, 작년에는 코로나19 피해 지원을 위해 대구ㆍ경북 취약계층에게 1억원을 긴급 조달하고 서울 사랑의열매의 ‘나눔명문기업 서울4호’로 이름을 올리기도 했다.

이와 같이 지역사회 발전에 기여하고 도움이 필요한 이들에게 빛이 되어준 바, 사회적 기업으로서 본보기 역할을 한 점을 크게 인정 받아 사회공헌 부문 ‘보건복지부 장관상’을 함께 수상하게 되었다

