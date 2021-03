TS트릴리온 프리미엄 화이트닝 치약 ‘TS착한미백치약’ 6일(토) NS샵플러스 앵콜 방송

국민샴푸 ‘TS샴푸’를 제조 판매하는 TS트릴리온(대표 장기영)의 프리미엄 화이트닝 치약 ‘TS착한미백치약’이 오는 6일(토) 새벽 3시부터 NS샵플러스에서 앵콜 방송을 펼친다. 계속된 소비자들의 추가 방송 문의에 따라 편성된 방송이다.

방송을 통해 판매되는 패키지는 TS착한미백치약 150g 11개 ▲TS와이드칫솔 4개 ▲TS욕실선반 1개 ▲세면타월 2장으로 구성됐다. 구성품 중에서 ‘TS착한미백치약’ 1개는 배송이 완료된 익일부터 30일간 무료로 사용할 수 있도록 무료 체험 혜택도 제공할 계획이다.

‘TS착한미백치약’은 TS트릴리온이 선보인 프리미엄 화이트닝 치약으로, 치아미백을 비롯해 ▲충치예방 ▲치태 제거 ▲구취 제거 ▲치은염, 치주염 등 잇몸질환 예방을 한 번에 관리할 수 있는 제품이다. 치과 미백 시술에 사용되는 과산화수소수가 함유돼 하루 3번, 3분의 양치질 만으로도 생활습관에 의해 변색된 치아 표면을 관리하는 데 도움을 준다.

16가지의 걱정 성분이 배제됐으며, 미국 USDA 인증을 완료한 카렌듀라엑스와 로즈마리엑스, 알로에엑스 등 유럽 에코서트(ECOCERT)의 엄격한 관리와 심사를 통과한 인증 원료 4가지를 함유해 안심 사용이 가능하다. 코코넛에서 추출한 식물 유래 세정 성분이 함유돼 있으며, 사용 시 세밀하고 풍성한 거품이 발생해 양치질을 하기가 편하다.

TS트릴리온 관계자는 “코로나19 이후 구강 제품의 소비 트렌드가 바뀌었다”라며 “’TS착한미백치약’은 NS샵플러스의 고객 후기 평점에서 5점 만점에 4.6점으로 높은 평점을 기록 중인 제품이다. 안심하고 사용할 수 있는 착한 성분과 우수한 제품력으로 론칭 이래 꾸준한 인기를 얻고 있다. 오는 6일(토) NS샵플러스를 통하여 진행되는 앵콜 방송이 더 많은 분들이 제품을 직접 경험할 수 있는 기회가 될 수 있길 바란다”라고 말하였다.

한편, 지난해 코스닥 시장에 성공적으로 입성한 TS트릴리온은 기업의 사회적 책임을 소중히 생각하는 ESG 경영을 추구하며 착한 기업으로의 행보에 속도를 내고 있다.

지난 1월 출시한 LED 두피관리기 ‘TS토파헤어리턴’ 외 1,000만 탈모인들이 더 이상 탈모 때문에 고민하지 않길 바라는 숭고한 마음과 염원을 담은 ‘TS샴푸’, 국민 건강을 최우선 목표로 최대한 낮은 가격에 선보이는 ‘TS마스크’, 국내 온ㆍ오프라인과 홈쇼핑뿐만 아니라 홍콩 헤어케어 시장에서 인기를 끌고 있는 프리미엄 셀프 염색약 ‘TS착한염색’을 비롯하여 기능성 화장품, 헬스&리빙 및 건강기능식품 시장에 제품을 출시하며 바이오헬스케어 전문 기업으로 굳건히 자리매김하고 있다.

