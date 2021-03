권중원 흥국화재 사장, '어린이 교통안전 릴레이 챌린지' 참여

흥국화재 SNS에서 '어린이 생활안전 캠페인' 전개

[아시아경제 기하영 기자]흥국화재는 권중원 사장이 어린이 보호 문화 확산을 위한 '어린이 교통안전 릴레이 챌린지'에 동참했다고 5일 밝혔다.

이 챌린지는 지난해 12월 초부터 어린이 보호 최우선 문화를 정착시키고 어린이 교통사고 예방에 대한 국민적 공감대를 형성하기 위해 행정안전부 주관으로 진행하고 있는 릴레이 캠페인이다. 참여자가 어린이 보호문화 정착을 위한 교통안전 슬로건을 SNS에 공유하고 다음 후발주자를 추천하는 방식으로 진행된다.

권 사장은 "이번 챌린지를 통해 어린이 안전을 최우선하는 성숙한 교통안전 문화가 정착되길 바란다"며 "어린이가 안전한 환경에서 건강하게 자랄 수 있도록 지속적인 관심과 다양한 캠페인 펼치겠다"고 말했다.

이윤배 한국화재보험협회 이사장의 추천을 받은 권 사장은 어린이 교통안전 릴레이 챌린지의 다음 주자로 박윤식 MG손해보험 대표를 추천했다.

한편, 흥국화재는 233만 구독자를 보유하고 있는 어린이 콘텐츠 전문 유튜버 '보라미TV'와 함께 3월 2째주부터 어린이 생활안전 캠페인을 펼칠 예정이다. 어린이가 안전하게 생활하기 위해 지켜야하는 집안 안전 수칙, 교통 안전 수칙을 재미있는 영상을 제작해 알린다. 해당 콘텐츠는 흥국화재 유튜브 채널과 보라미 TV채널에서 동시에 공개될 예정이다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr