수학의 답 쎈수학, 온라인서점 베스트셀러 1위

교육 출판 기업 좋은책신사고(대표 홍범준)의 국내 대표 수학 교재 쎈수학이 온라인 서점 예스24, 알라딘에서 ‘초·중등 참고서’ 부문 3월 1주차 베스트셀러 1위를 기록했다.

좋은책신사고의 쎈수학 시리즈는 단일과목으로는 최단기간에 3천5백만 부 이상 판매된 국내 1등 수학 참고서 브랜드다.

2005년 첫 선을 보인 쎈수학은 수학 실력을 체계적으로 다질 수 있도록 모든 문제를 유형별, 난이도별로 분류해 기존 참고서들과의 차별화에 나섰다. 개념에 해당되는 문제를 나열하는 식의 문제집과 다르게 유형별로 다양한 문제를 접할 수 있도록 구성한 것이다. 또 학습자 눈높이에 맞춰 라인업을 계속해서 확장해 나가면서 선생님은 물론 초·중·고 학생들에게 꾸준히 좋은 반응을 얻고 있다.

특히 지난해에만 초등 개념기본서 △개념쎈, 문제기본서 △라이트쎈, 기본기 강화 훈련서 △중등 베이직쎈, 고등 수학 개념을 한 권에 담은 △개념쎈 수학사전, 수능 기출 기본서 △쎈기출0zero 등을 잇달아 출시하면서 초등부터 기본기를 탄탄하게 쌓으면서 수능 실전까지 대비할 수 있는 라인업을 구축했다.

좋은책신사고는 신학기를 맞아 온라인서점 구매 이벤트를 진행한다. 예스24 등 온라인 서점에서 쎈 시리즈 구매 시 ‘수답=쎈’ 굿즈를 증정한다.

좋은책신사고 관계자는 “쎈수학은 작년부터 수답=쎈이라는 새 슬로건을 내걸고 국내 대표 수학 참고서로서 더 나은 콘텐츠를 제공하고자 끊임없이 노력하고 있다”면서 “수답=쎈은 수학의 답=쎈을 줄인 말로 기초부터 심화까지 초등부터 고등까지 모든 수학의 답은 쎈에 있다는 의미를 담고 있다”고 말했다.

