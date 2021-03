대전시, ‘미세먼지 계절관리제’ 강화·배출량 감축 주력

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 미세먼지 계절관리제 강화로 관내 미세먼지 배출량 감축에 주력한다.

5일 시에 따르면 3월은 연중 초미세먼지 농도가 장 높고 이동성 고기압의 영향으로 대기정체가 빈번하게 발생한다.

이에 시는 관계기관 및 자치구, 민간환경감시단과 합동으로 이달 한 달 동안 산업·생활·수송 등 부문별 특별점검 및 저감조치를 강화할 계획이다.

먼저 산업부문에선 건설공사장, 대형사업장 등지에 이동측정차량 등 감시 장비와 민간감시단 활동으로 미세먼지 배출행위 점검이 이뤄진다. 또 자발적 감축협약을 체결한 대형사업장에선 미세먼지 저감을 위한 방지시설 운영개선 등의 저감조치가 시행될 예정이다.

생활부문에선 영농폐기물의 불법 소각행위 근절에 대한 홍보와 단속이 강화되고 자치구별 집중관리도로의 재비산먼지 제거작업이 2~3회로 확대 운행된다.

수송부문의 운행차 배출가스에 대한 특별점검도 실시된다. 특히 고농도 미세먼지 발생으로 ‘비상저감조치’가 발령될 때에는 배출가스 5등급 노후차량에 대해 운행을 제한하고 단속을 실시하게 된다.

시는 지역에서 운행되는 5등급 차량에 대한 지원사업을 시 홈페이지에 공고하고 신청을 접수하고 있기도 하다. 사업은 조기폐차 지원과 매연저감장치 장착지원을 구분해 시행된다.

조기폐차 지원은 오는 12일까지, 매연저감장치 장착 지원은 오는 10일까지 각각 신청을 받는다. 지원규모는 조기폐차 7600대, 매연저감장치 장착 2000대 안팎이다.

시 관계자는 “지역에선 2019년 3월 고농도 미세먼지로 많은 시민이 불편을 겪은 선례가 있다”며 “시는 올해 고농도 미세먼지 취약시기에 맞춰 선제 조치를 실행에 옮겨 미세먼지를 줄이는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

