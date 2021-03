[아시아경제 우수연 기자]유럽 연합이 최근 군사 쿠데타가 발생한 미얀마에 대한 모든 개발 협력 지원을 중단했다.

4일(현지시간) 세계무역기구(WTO) 관계자에 따르면 EU는 전날 열린 WTO 무역원활화협정(TFA) 회의에서 재정 및 정부 기술 지원을 포함해 미얀마에 대한 모든 개발 협력 지원을 중단할 것이라고 언급했다.

EU는 TFA를 통한 지원이 군당국을 간접적으로 지원할 수 있기에 이같은 결정을 했다고 밝혔다. 다만 EU는 미얀마 일반 국민에 지원은 최대한 유지할 것이라고 덧붙였다.

TFA는 상품 교역에 불필요한 관료주의적 장벽을 없애기 위한 WTO 다자간 협정이다. EU 회원국 가운데 선진국은 개발도상국의 세관 운영 및 현대화를 위해 보조금 및 훈련 지원 등을 할 수 있다.

