해양도시 부산, 속초, 여수는 ‘오션뷰’ 보이는 고급 레지던스 열풍

우리나라 고급 레지던스의 중심이 ‘한강뷰’에서 ‘오션뷰’로 옮겨가고 있다.

그동안 국내에서 손꼽히는 고급 레지던스라 하면 서울, 그 중에서도 한강변에 자리한 것이 대부분이었다. 한강 조망권을 확보한 자리에 초고층의 화려한 외관과 최고급 설계를 적용한 단지를 공급해 자산가들을 사로잡아왔다.

그런데, 최근 이 같은 분위기가 변화하고 있다. 부산, 속초, 여수 등 지방 해양도시를 중심으로 최고급 레지던스의 공급이 활발해짐에 따라 수요자들의 관심도 나날이 높아지는 분위기다. 마치 호주 시드니, 미국 마이애미처럼 해안가를 중심으로 고급 레지던스 라인이 형성되는 모습이다.

이들 해양도시는 한강변에서 느낄 수 없던 탁 트인 바다조망과 쾌적한 주거환경, 다양한 레저까지 즐길 수 있는 점을 바탕으로 높은 인기를 끌고 있다. 특히 광역교통망의 확충으로 인해 수도권 접근성이 크게 좋아지자 오션뷰 호캉스를 즐기려는 수요 역시 대폭 늘고 있어 몸값은 계속해서 상승 중이다.

이를 입증하듯 해양도시 내 최고급 레지던스는 분양단계부터 인기가 남다르다. 실제로, 지난해 6월 부산 해운대에서 분양한 고급 레지던스 ‘빌리브 패러그라프 해운대’는 평균 38.87대 1, 최고 266.83대 1의 높은 경쟁률을 기록하기도 했다.

이에 따라 업계에서는 해양도시에서 공급되는 레지던스를 수익형 부동산 시장의 새로운 핵심 투자처로 꼽고 있다. 특히, 최근 코로나19의 장기화로 인해 해외여행이 사실상 어려워진 데다, 코로나19의 종식 이후에도 과거와 달리 해외여행에 각종 제약이 많고, 가격 부담도 늘어날 것이란 전망이 지배적이라는 점에서 국내 해양도시의 레지던스 호텔의 미래가치는 더욱 밝다는 분석이다.

이 가운데, 최근 국내 해양도시 중에서도 가장 핫플레이스로 꼽히는 강원도 속초시에서 최고급 레지던스 호텔이 공급돼 주목할만하다. 글로벌 호텔&리조트 체인인 반얀트리 그룹이 강원도 속초시 대포동 937번지 일원에서 선보이는 ‘카시아 속초’가 주인공이다.

무엇보다 ‘카시아 속초’로 이목을 집중시키는 힘은 단연 ‘브랜드’에 있다. 전 세계적으로 유명한 반얀트리 그룹에 속해 있는 ‘카시아’는 스타일리시한 별장을 찾는 소비자를 위한 모던하고 유니크한 콘셉트의 프리미엄 레지던스 호텔 브랜드로, 인도네시아 빈탄, 태국 푸켓 등 해외 유명 관광지에서 많은 사랑을 받고 있다.

특히, ‘카시아 속초’는 국내에서 처음으로 선보이는 ‘카시아’ 브랜드 호텔로, 국내 수요자들을 한 눈에 사로잡을 수 있도록 뱐안트리 그룹만의 고품격 이미지를 최대한 반영할 수 있는 우수한 입지선정과 돋보이는 내ㆍ외관 설계, 다양한 부대시설, 차별화된 서비스까지 제공한다는 계획이다.

일단 속초시의 수려한 자연경관을 즐기기에 최적의 입지다. ‘카시아 속초’는 호텔 전 객실에서 바다를 바라볼 수 있는 귀한 자리에 위치한다. 해양도시에 위치한 수많은 호텔 중에서도 전면 시야 방해 없이 바다조망이 가능한 곳은 드물다는 점에서 그야말로 귀한 자리인 것.

뛰어난 자리에, 그 자리의 가치를 극대화할 수 있도록 지어진다는 점도 눈길을 끈다. ‘카시아 속초’는 연면적 12만560㎡, 높이 99m, 지하 2층~지상 26층, 총 717실로 조성되는데, 주변 건물대비 고층에 대규모로 설계되는 만큼 외관부터 존재감을 확실히 드러낸다.

이에 더해 전 객실 바다조망을 즐기기 최적화된 스위트룸으로 구성한 가운데, 객실 안에서 마치 바다를 품은 것과 같은 느낌을 줄 수 있도록 침대에서 욕조와 발코니, 바다가 일직선으로 이어지는 세심한 공간배치까지 적용했다. ‘스위트룸’이라는 명칭에 걸맞도록 모든 객실에 히노끼 컨셉의 욕조와 발코니까지 적용해 프라이빗한 환경에서 여유로운 시간을 보낼 수도 있다.

호텔을 벗어나지 않아도 온 종일 지루함 없이 다양한 엑티비티도 즐길 수 있다. 모래사장을 더한 야외 인피니티풀이 적용되며, 인도어풀, 키즈풀 등이 마련돼 다양한 물놀이를 할 수 있다. 여기에 해외 유명 호텔에서 즐길 수 있던 최상부 루프탑 공간도 제공돼 낮과 밤, 다른 색의 동해바다를 즐길 수 있는 속초의 핫플레이스로 발전이 기대된다.

속초 최고 핫플레이스의 오너임과 동시에 투자자로써 누릴 혜택도 많다. 카시아 속초는 오너십으로 운영돼 계약자는 사전 예약을 통해 1년 중 30일(성수기 7일, 주말 및 공휴일 7일, 평일 16일) 사전 예약을 통해 원하는 시기에 이용이 가능하다. 그 외 335일은 반얀트리 그룹에서 위탁 운영을 맡아 직접 운영의 번거로움 없이 안정적인 수익창출도 기대된다.

여기에 반얀트리 그룹의 생추어리클럽(The Sanctuary Club) 가입혜택도 제공돼 해외에 위치한 반얀트리ㆍ앙사나ㆍ카시아ㆍ라구나 호텔과 리조트, 골프장 등을 예약할 때 할인을 적용 받을 수 있으며, 각종 부대시설의 요금할인도 제공된다.

한편 ‘카시아 속초’는 서울시 강남구 청담동 85-4 디자이너빌딩에서 VIP 라운지를 운영중이며, 고객방문은 사전예약제로 진행한다.

