[AI 장마감 분석] 기관이 보유 비중 확대한 종목 총정리

AI투자비서 라씨로는 매일 장마감 후 외국인과 기관의 보유 비중이 확대된 종목을 분석해서 제공한다. AI라씨로가 분석한 결과, 3월3일 전일 기관은 코스맥스(192820)를 총 주식의 1.2%인 12만2358주 순매수했고, 덱스터(206560)를 총 주식의 1.1%인 27만4294주 순매수한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 외국인이나 기관 순매매의 비중이 높은 경우, 이후 주가 변동에 영향을 줄 수 있기 때문에 많은 투자자들이 관련 종목에 주의를 기울인다.

이와 관련한 오늘 분석 정보는 18시 40분 업데이트 되어 기관 뿐만 아니라 외국인의 매매비중 상위 종목을 확인할 수 있다. 라씨로웹 또는 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 18시 40분, 해당 정보가 나왔을 때 로그인 없이 바로 확인이 가능하며, 앱 설치 시에는 실시간으로 알림을 받을 수 있다.

[투자자 관심 종목]

제주은행 제주은행 006220 | 코스피 증권정보 현재가 9,010 전일대비 760 등락률 +9.21% 거래량 41,440,516 전일가 8,250 2021.03.04 15:30 장마감 관련기사 《시선집중》 우주산업과 여행산업이 뜬다...꼭 사야할 종목은? 제주은행, 커뮤니티 활발... 주가 16.36%.제주은행, 커뮤니티 활발... 주가 -7.12%. close , 현대바이오 현대바이오 048410 | 코스닥 증권정보 현재가 49,500 전일대비 3,700 등락률 -6.95% 거래량 3,223,062 전일가 53,200 2021.03.04 15:30 장마감 관련기사 현대바이오, 외국인 2만 4000주 순매도… 주가 -0.57%임상 3상 결과 발표 전!! ‘주가급등’ 글로벌 진출 소식!!정부 백신사업 선정!! 동물 실험 뛰어난 효과 입증! 지금 잡아야 오릅니다. close , 일양약품 일양약품 007570 | 코스피 증권정보 현재가 35,000 전일대비 15,000 등락률 -30.00% 거래량 4,047,565 전일가 50,000 2021.03.04 15:30 장마감 관련기사 일양약품 "코로나19 치료제, 러 임상3상 효능 입증 못해"놓치면 후회할 AI가 엄선한 5가지 핵심 종목일양약품, 제약업체 테마 상승세에 16.32% ↑ close , 서연 서연 007860 | 코스피 증권정보 현재가 13,450 전일대비 3,100 등락률 +29.95% 거래량 47,125,160 전일가 10,350 2021.03.04 15:30 장마감 관련기사 【화제의테마】 미래를 잡아야 수익이 난다‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제[특징주] 윤석열 여론조사 1위.. 덕성우 '상한가' close , 포스코엠텍 포스코엠텍 009520 | 코스닥 증권정보 현재가 8,720 전일대비 2,010 등락률 +29.96% 거래량 33,177,949 전일가 6,710 2021.03.04 15:30 장마감 관련기사 포스코엠텍, 커뮤니티 활발... 주가 27.27%.오늘도 적중했습니다! 정치테마주 급등주의보! 新 수혜주는?리튬값 고공행진!! “리튬호수” 관련 포스코 新 수혜주!! close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.