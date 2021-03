美 "LG·SK 배터리 분쟁 영향 분석 할 것"

SK공장 건립 주지아주 상원의원 "일자리와 전기차 정책에 대한 타격"

교통 부장관 지명자 "영향 검토하겠다"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 교통부 부장관 지명자가 LG에너지솔루션과 SK이노베이션의 전기자동차 배터리 분쟁이 조바이든 행정부의 녹색 교통 목표에 미치는 영향을 분석하겠다고 예고했다.

양사의 배터리 분쟁이 LG의 승리로 결론 난 후 SK 측이 백악관에 조 바이든 대통령의 거부권 행사를 요구한 상황에서 미 정부가 구체적인 행동에 나설지 주목된다.

3일(현지시간) 외신에 따르면 폴리 트로튼버그 교통부 부장관 지명자는 상원 인준 청문회에서 이같이 밝혔다. LG에너지솔루션의 승리를 선언한 미 국제무역위원회(ITC)의 판단 결과가 바이든 행정부의 기후 변화 대응 정책에 부합하는지를 들여다보겠다는 의미로 풀이된다.

트로튼버그 지명자의 발언은 조지아주가 지역구인 라파엘 워녹 의원의 질문에 대한 답변이었다. 워녹 의원은 SK가 공장을 건설 중인 조지아주에서 2600명의 일자리가 위협받고 있다면서 행정부의 대응을 주문했다.

워녹 의원은 "ITC의 판결이 조지아주 노동자들과 바이든 행정부의 전기 자동차 정책에 대한 심각한 타격"이라고 강조했다.

워녹 의원은 과거 공화당의 아성이었던 조지아주에서 승리하며 민주당을 상원 다수당으로 만든 최대 공신이다.

앞서 LG에너지솔루션은 SK이노베이션이 전기차 배터리 관련 인력을 빼가고 영업비밀을 침해했다며 ITC에 조사를 신청했고, ITC는 SK이노베이션 배터리에 대해 '미국 내 수입 금지 10년'을 결정했다.

미 무역대표부(USTR)는 ITC 결정에 대해 양 사가 제출한 보고서를 심의하고 있다. 바이든 대통령은 ITC 판정 후 60일 이내에 거부권 행사 여부를 결정해야 한다. 미국 대통령이 지식재산권 침해 문제에 대해 거부권을 행사한 예가 없는 원안 승인 가능성이 크다는 분석이 지배적이지만 기후 변화 대응을 최대 목표로 잡은 바이든 정부의 특성을 고려하면 입장이 달라질 가능성도 있다.

바이든 대통령은 반도체 배터리 희토류 등 미국으로의 공급이 불안정한 품목에 대한 공급망을 점검하라는 행정명령에도 서명한 바 있다.

