[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 3일 오전 양평2동 새마을지도자협의회와 새마을부녀회가 주관한 ‘새봄맞이 새마을 방역 대청소’ 현장을 찾아 일손을 보탰다.

이 날 방역활동에는 새마을 단체를 비롯해 자율방재단, 작은도서관운영위원회, 사랑나눔 회원들이 동참해 선유도역 일대를 시작으로 인근 식당가, 도로변을 돌며 빗물받이, 골목 구석구석을 청소했다.

단체 회원들의 자발적인 방역활동 소식을 접한 고기판 영등포구의회 의장도 방문해 주민들을 격려하고 감사의 마음을 전했다.

채현일 구청장은 “방역대청소에 선뜻 힘을 보태주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다”며 “주민들의 자발적인 합동 방역은 지역사회에 모범이 될 것”이라고 전했다.

