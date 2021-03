대한항공, 보잉 B737 MAX 날개 구조물 공급 계약 2028년까지 연장

[아시아경제 원다라 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 28,000 전일대비 450 등락률 +1.63% 거래량 2,165,656 전일가 27,550 2021.03.03 15:30 장마감 관련기사 조원태 회장 "코로나19 위기, 혁신의 기회로 삼아야"백신경제 증시 키워드 '콘택트'대한항공, 국내 1호 화이자 코로나19 백신 수송 close 이 미국 보잉의 B737 MAX 항공기의 날개 구조물을 2022년부터 2028년까지 추가 공급받기로 후속계약을 체결했다고 3일 공시했다. 앞서 대한항공은 2016년, 보잉과 2021년까지 B737 MAX 항공기 날개 구조물을 공급받도록 한 계약을 체결한바 있다.

회사측은 계약금액에 대해서 "기종의 판매 상황에 따라 납품대수가 변경되므로 계약금액을 확정할 수 없다"며 "2022년부터 2028년까지의 B737 MAX 기종 판매전망 자료를 근거로 예상한 계약금액은 미화 약 292백만달러(약 3,262억원, 직전사업연도 매출액 대비 2.6%)"라고 설명했다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr