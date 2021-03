日, 코로나19 신규 확진자 나흘 만에 다시 1000명대로

도쿄도 등 4개 광역 지역 긴급사태 2주 연장 가능성↑

[아시아경제 김유리 기자] 일본의 코로나19 하루 신규 확진자 수가 다시 1000명대로 올라섰다.

NHK방송 등에 따르면 3일 일본에서 새로 확인된 코로나19 확진자는 도쿄 316명을 포함해 총 1244명(오후 6시40분 기준)이다. 하루 확진자가 1000명대를 기록한 것은 지난달 27일(1214명) 이후 나흘 만이다. 누적 확진자는 43만6259명으로 늘었다. 사망자는 하루 만에 63명 증가해 8089명이 됐다.

이날 신규 확진자 중 717명은 오는 7일까지 코로나19 대응을 위한 긴급사태가 연장 발효된 도쿄도를 비롯해 가나가와(139명)·사이타마(98명)·지바(164명)현 등 4개 광역 지역에서 나왔다.

스가 요시히데 일본 총리는 이날 4개 광역 지역에 오는 7일까지 선포된 긴급사태를 2주 가량 연장하겠다는 뜻을 밝혔다. 그는 "국민의 생명과 삶을 지키기 위해 (수도권 지역 긴급사태를) 2주 정도 연장하는 것이 필요하지 않을까 생각하고 있다"고 언급했다.

일본 정부는 오는 5일 전문가 회의를 열어 감염 상황을 정밀하게 살핀 후 스가 총리 주재 대책본부 회의에서 수도권 지역 긴급사태 연장 여부를 결정할 방침이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr