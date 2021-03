속보[아시아경제 원다라 기자] 성 전환 수술 후 전역조치 된 변희수(23) 전 하사가 숨진채 발견됐다.

경찰에 따르면 상당구 정신건강센터의 신고를 받고 출동한 소방대는 3일 오후 5시49분께 청주시 상당구 자택에서 숨져있는 것을 발견했다.

상당구 정신건강센터는 상담자로 등록된 변 전 하사가 지난달 28일 이후 연락이 안돼 극단적 선택을 했을 가능성이 있다고 판단하고 소방서에 신고한 것으로 알려졌다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr