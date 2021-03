[아시아경제 김유리 기자] 3일 오후 7시16분10초(한국시간) 그리스 테살리아 라리사 북서쪽 25㎞ 지역에서 규모 6.3의 지진이 발생했다고 기상청이 미 지질조사소(USGS) 등을 인용해 전했다.

진앙은 북위 39.76도, 동경 22.18도이며 지진 발생 깊이는 10㎞다.

