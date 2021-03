[아시아경제 원다라 기자] ◆과장급 전보

▲ 행정인사과장 선욱 ▲ 금융소비자정책과장 홍성기 ▲ 서민금융과장 이석란 ▲ 금융시장분석과장 이수영 ▲ 산업금융과장 김성조 ▲ 기업구조개선과장 신상훈 ▲ 보험과장 이동엽 ▲ 금융혁신과장 박주영 ▲ 위원장 비서관 고영호 ▲ 코로나19 긴급대응반 녹색금융팀장 윤현철 ▲ 은행과장 김연준 ▲ 금융정보분석원(FIU) 제도운영과장 김효신 ▲ 기업회계팀장 송병관 ▲ 가계금융과장 권유이 ▲ 공정시장과장 박재훈 ▲ 금융데이터정책과장 신장수 ▲ 금융공공데이터담당관 조충행 ▲ 금융규제샌드박스팀장 조문희 ▲ 정책홍보팀장 이동욱 ▲ 의사운영정보팀장 정현직 ▲ 금융안정지원단 금융지원과장 김정명 ▲ 금융안정지원단 산업지원팀장 이진호 ▲ 코로나19 긴급대응반 뉴딜금융과장 전수한

