해수부, 어촌뉴딜300 첫사업 43개 마을 현장점검

"어촌 생활 SOC 개선…교통·어업·안전·삶의 질 ↑"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 해양수산부는 전국 '어촌뉴딜300 사업' 대상지 중 처음으로 사업 종료를 앞둔 전국 43개 어촌을 상대로 오는 19일까지 현장 점검을 한다고 3일 밝혔다.

이번에 점검하는 지역은 정부가 2019년에 어촌뉴딜300사업을 처음으로 시작하면서 대상지로 선정한 70곳 중 올해 사업을 종료하는 43곳이다. 전남 26곳, 경남 15곳, 충남 6곳, 인천과 경북 각 5곳 등이 포함됐다.

해수부는 이날 첫 점검지로 전남도청을 방문해 시설물별 공정률, 재정 집행현황, 보조금 사용의 적정성 여부 등을 점검하고 이어 나머지 지역에서도 현장 점검을 이어갈 계획이다.

해수부는 점검이 끝나면 지역별로 대표적인 성과를 발굴해 공개할 방침이다.

해수부는 낙후한 어촌의 기반 시설을 개선하고 어업을 발전시키기 위해 2019년부터 전국 총 300개의 어촌 마을에 국비를 투입해 지원하는 '어촌뉴딜300'사업을 진행하고 있다.

사업 첫해인 2019년에 70곳, 지난해 120곳의 어촌 마을을 사업대상지로 선정했고, 올해에는 60곳에서 사업을 추진한다.

이수호 해수부 어촌어항재생기획단장은 "어촌 생활 사회간접자본(SOC) 개선으로 해상교통이 편리해지고 어업활동이 활발해지는 것은 물론, 어촌의 안전이 강화되고 주민들의 삶의 질도 높아질 것으로 기대된다"고 말했다.

그는 "특히 올해는 2019년 대상지의 사업이 종료되는 만큼 가시적인 성과가 날 수 있도록 사업관리에 만전을 기하겠다"고 했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr