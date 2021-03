[유럽개장] 일제히 강보합…英 0.86%↑

[아시아경제 김유리 기자] 3일 유럽 증시가 장 초반 일제히 강보합세를 나타내고 있다.

영국시간 오전 8시4분 현재 영국 FTSE 지수는 전 거래일 대비 0.86% 상승한 6670.32를 기록 중이다. 프랑스 CAC 지수는 0.59% 오른 5843.71에 거래되고 있다. 독일 DAX 지수는 0.69% 오른 1만4136.83을 기록 중이다.

