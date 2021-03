엠투피아이 "학술지 전문 플랫폼 기업으로 본격 성장"

[아시아경제 유현석 기자] 엠투컴은 엠투피아이를 별도 법인으로 신설해 학술지 전문 플랫폼 서비스를 제공해 성장하겠다고 3일 밝혔다.

지난 1월 정식으로 첫발을 내딛은 엠투피아이는 Biomedicine, Health, Natural Sciences, Humanities, and Social Sciences등 여러 분야의 JATS XML기반 Open Access학술지에 대해서 출판을 진행하고 있다. 논문 투고 및 심사 시스템, 학술지 Website, JATS XML to PDF 제작, eProof System등 One-stop 출판 서비스를 구축했다.

또 국내 학술지 편집인들이 가장 요구하는 '국내외 색인 데이터베이스 등재'와 관련해서도 성공과 실패 사례를 면밀히 분석해 국내 학술지가 더욱 많은 데이터베이스에 등재될 수 있도록 경험에 근거한 기반을 마련하기 위해 시스템을 갖춰가고 있다.

조윤상 엠투피아이 대표는 “현재 SCIE 24종, PubMed/PMC 55종, Scopus 71종의 정기 간행물을 발간하고 있다”면서 “연구와 학술지 편집에 헌신하는 국내 편집인의 노고를 이해하기에 금번 법인 분리를 기점으로 보다 체계화된 서비스, 전문적인 서비스, 향상된 서비스를 선보이기 위해 주력을 다하고 있다"고 말했다. 이어 "이를 통해 학술지의 영향력 및 인지도 상승에 기여할 수 있는 학술지 전문 플랫폼 기업으로 성장해 해외시장도 개척할 것”이라고 덧붙였다.

