김경수 경남도지사 "재정·특별지방행정기관·혁신도시가 메가시티 숙제"

'국가균형발전과 초광역협력 실행전략 토론회'에서 인사말 통해 밝혀

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 김경수 경남도지사는 메가시티 추진 과정에서 풀어야 할 숙제를 '재정 지원, 중앙부처 특별지방행정기관 및 기존 혁신도시와 메가시티 간 관계 정립'이라고 제시했다.

김 지사는 3일 오후 경남연구원에서 열린 '국가균형발전과 초광역 협력 실행전략 토론회'에서 "지금 진행되고 있는 메가시티, 행정통합, 초광역 협력은 반짝 사업이 아니라 수도권과 비수도권이 상생하기 위해 불가피한 선택"이라며 이 과정에서 위 세 가지 문제를 풀어나가야 한다고 밝혔다.

현재의 지방자치법 개정안대로라면 각 지방 정부가 분담해 마련한 재정으로 광역 특별연합을 운영해야 하는 문제가 있다.

김 지사는 이 점을 지적하며 "이대로라면 광역 특별연합은 성공하기 어렵다"며 "수도권은 정부가 국비를 투자해 플랫폼을 만들어 놓고 비수도권은 지방정부에 알아서 하라는 것은 공정하지 않다"고 목소리를 높였다.

다음으로 김 지사는 광역 특별연합의 사업이 정부의 특별지방행정기관(지방청) 사무와 겹치거나 충돌할 수 있는 문제를 어떻게 해결할 것인지에 대한 고민도 필요하다고 했다.

마지막으로 김 지사는 기존 혁신도시 발전전략과 메가시티의 관계 정립과 관련해 "참여정부 때 발표한 2단계 균형 발전전략에 초광역 단위의 발전 전략이 같이 포함돼 있었다"며 '메가시티는 균형 발전의 단계적인 진화 과정에 따른 결과'라고 강조함으로써 두 전략이 함께 가야 하는 이유를 설명했다.

그리고 혁신도시별 특화 분야를 살리면서 산학연 클러스터의 범위를 메가시티 단위로 넓히는 방안을 제시하기도 했다.

이날 토론회에 참석한 김사열 위원장은 "지역이 수도권과 경쟁할 수 있도록 더 좋은 삶의 질을 제공할 수 있는 초광역 경제권이 형성돼야 한다"고 말했다.

이후 1시간가량 진행된 토론은 균형위 위원인 송원근 경남과학기술대 교수가 좌장을 맡은 가운데 진행됐다.

토론자로 나선 송교욱 부산연구원장을 비롯한 전문가 8명은 메가시티 추진체계 구축, 재원 조달 방안 등 초광역 협력을 위한 구체적 실행전략을 논의하며 열띤 분위기를 이어갔다.

경남도 관계자는 "토론회에서 논의된 내용을 참고해 부산·진해 신항 배후 도시에서 고부가가치 물류 가공산업을 육성하는 방안을 수립하는 등 동남권 경제공동체를 만드는 데에 속도를 내겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr