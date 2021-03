[아시아경제 박종일 기자] 서울 중구의회 조영훈 의장이 3일 ‘고고 챌린지’에 동참했다.

환경부가 시작한 ‘고고 챌린지’는 생활 속 일회용품 사용 자제를 통해 환경 보호에 함께 동참하자는 릴레이 형식의 운동으로 SNS를 통한 사회 각계 인사들의 참여가 활발히 이어지고 있다.

노원구의회 최윤남 의장 지명을 받은 중구의회 조영훈 의장은 챌린지에 참여, SNS에서 “전 세계적인 급격한 기후 변화로 어느 때보다 환경을 지키기 위한 노력이 절실한 시점이다. 일회용품을 조금씩 줄여나가는 생활 속 작은 실천에 다 같이 함께 힘을 모아 달라”고 전했다.

조영훈 의장은 다음 주자로 광진구의회 박삼례 의장을 지목했다.

