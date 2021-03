진주시, 신진주 역세권 공영주차장 조성 개방

진주역 이용자 및 인근 지역주민 주차난 해소 기여



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 신진주 역세권의 진주역 이용객과 지역주민의 주차 편의를 위해 공영주차장 3개소 270면을 4월 중 개방한다고 3일 밝혔다.

신진주 역세권은 진주역 이용객의 유료주차장 사용 기피와 주차장 부족으로 인한 불법주정차가 많은 지역으로 최근 늘어난 공동주택 및 오피스텔 입주민들의 주차공간 부족 문제가 더해져 주민들의 불편이 심각한 지역이다.

이를 해결하기 위해 시는 가좌동 2071번지 와 2069-1번지에 노외 공영주차장(200면)을 조성하고, 택지개발 당시 조성한 가좌동 2072번지 공원의 지하 공영주차장(70면)의 주차 편의시설 설치가 완료되는 4월에 함께 개방할 계획이다.

노외주차장 2개소는 무료로 개방할 예정이며 가좌동 2072번지의 공원 지하 주차장은 승강기, 주차관제 시스템이 운영됨에 따라 일정 기간 동안 시범 운영을 거친 후 유료로 운영할 계획이다.

시 관계자는 “주차장 개방으로 다소나마 주차 불편을 해소하고 불법주정차 문제를 해결하는 데 도움이 될 것으로 기대한다”며, “앞으로도 역세권 내 주차장 부지를 활용한 공영주차장 조성사업을 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr