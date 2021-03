[아시아경제 원다라 기자] SK가스 SK가스 018670 | 코스피 증권정보 현재가 95,300 전일대비 3,800 등락률 +4.15% 거래량 26,395 전일가 91,500 2021.03.03 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]NH증권 "SK가스, 수소경제 주도권 기업 가능성"SK가스, 보통주당 4000원 현금배당 결정SK가스, 셰일가스(Shale Gas) 테마 상승세에 9.95% ↑ close 는 종속회사인 울산지피에스 주식회사에 대한 600억원규모(1200만주)의 유상증자를 결정했다고 3일 공시했다. 시설자금 마련 목적이다. 신주발행가액은 5000원이며 납입일은 18일이다.

