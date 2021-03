맥키스 컴퍼니 조웅래 회장 ‘대통령 표창’ 수상

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 맥키스컴퍼니는 3일 열린 ‘제10기 국민추천 포상 수여식’에서 조웅래 회장이 대통령 표창을 수상했다고 밝혔다.

조 회장은 지난 16년간 대전지역사회 발전을 위해 노력한 공로와 지역 시민의 공감 및 신뢰를 토대로 표창을 수상했다.

조 회장은 2006년 계족산황톳길을 조성한 후 현재까지 해마다 10억원의 비용을 부담, 황토를 수급·관리하고 있다.

또 이제우린 등의 판매 수익금 일부를 적립해 대전·세종·충남 각 지역의 인재육성을 돕는 ‘지역사랑 장학캠페인’으로 사회공헌 활동을 전개한다.

맥키스컴퍼니는 지난해부터 10년간 총 40억원의 장학금을 조성해 지역 인재육성에 사용한다는 목표를 세웠다. 캠페인 첫 해인 지난해 맥키스컴퍼니는 총 3억800여만원의 장학금을 지급했다.

이외에도 조 회장은 재능기부로 고등학교 3학년 학생을 대상으로 하는 힐링멘토 프로그램과 대전방문의해 홍보대사, 소주병 보조라벨 공익캠페인 홍보, 폭염대비 살수차지원, 수해복구현장 봉사활동 등 사회공헌활동을 실천해 왔다.

조 회장은 “사람과 사람 사이라는 경영철학을 확립하고 공유가치창출(CSV)을 위해 2006년부터 꾸준히 추진해 온 일들을 지역사회가 인정해 준 것 같아 기쁘다”며 “맥키스컴퍼니는 앞으로도 지역사회의 가치를 높이고 지역 주민들의 행복을 위해 노력하는 기업이 되기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

