코오롱그룹은 3일 신학기 용품과 방역용품이 든 키트를 저소득가정 아동에게 나눠주는 드림팩 기부천사 캠페인을 했다. 2012년 시작해 10년간 진행하고 있는 사회공헌활동으로 올해는 3일부터 이틀간 열린다. 신입사원이 입사 후 처음으로 하는 봉사활동이었는데 올해는 코로나19로 신청한 임직원에 한해 시간대별로 10명씩 나눠 진행했다. 이번에 제작된 드림팩은 총 895개로 전국 38개 지역아동센터 아동들에게 전달된다. 일부 직원은 과천과 마곡 인근 지역아동센터를 직접 찾아 전달했다.

