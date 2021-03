진주시, 물초울공원에 어린이 놀이시설 … 갈전천 하류엔 보행교 설치

아이들이 행복한 교육도시 구축 일환 ... 6월말 준공 목표



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 조규일 시장이 3일 오후 충무공동 물초울공원 어린이놀이시설 조성 현장을 방문, 추진 상황을 점검했다고 밝혔다.

진주시는 물초울공원 내 이용률이 저조한 부지를 활용, 부지 면적 6000㎡에 도비 10억원, 29억원(도비 10억·시비 19억)의 예산을 들여 지난해 12월 사업에 착수한 뒤 6월 말 준공 목표로 사업에 박차를 가하고 있다.

시는 어린이 놀이시설을 조성하기 위해 지난해 6월 인근 초등학생 및 학부모의 의견을 반영하고자 선호도 조사를 실시한 바 있다. 이를 바탕으로 조합놀이대, 펌프놀이, 금호지 생태공원 이용객들에게 가장 인기가 좋은 어린이 짚라인, 모래놀이터 등을 조성하고 있다.

그간의 어린이공원이 어른들의 시선에서 조성됐다면 물초울공원 어린이놀이시설 조성사업은 주 이용자인 어린이들의 의견을 충분히 담아냈다는 게 진주시의 설명이다.

진주시는 혁신도시의 정주여건 개선을 위해 지난해부터 13억원을 투입, 영천강 무지개초등학교를 따라 산책로를 조성하고 이성자 미술관과 진주 익룡발자국 전시관을 연결하는 징검다리 등 경관조명을 설치하여 친수공간을 조성했다.

갈전천 하류에는 물초울공원과 금산면을 연결하는 보행교를 개설, 단절된 산책로를 연결하는 보행로 정비공사를 특별교부세 3억원과 시비 13억원 등 총 16억원을 투입해 오는 5월 착공하게 된다. 이곳은 연말 준공 예정이다.

조규일 시장은 "LH(한국토지주택공사)와 연계 사업을 통해 물초울 공원을 대단위 어린이 복합문화공간으로 탈바꿈시킴으로써 사계절 내내 아이들이 원하는 놀이시설을 접할 수 있도록 하겠다"면서 "갈전천 주변 보행로를 설치하면 혁신도시의 정주여건이 크게 개선될 것"이라고 기대했다.

