신한금융, 사외이사 4명 신규 추천…25일 주총 개최

[아시아경제 이광호 기자]신한금융지주는 3일 이사회를 열고 정기 주주총회 일시와 안건을 확정하고 사외이사 후보 4명을 추천했다고 밝혔다.

이번에 추천된 사외이사는 곽수근 서울대 경영대학 명예교수, 배훈 변호사법인 오르비스 변호사, 이용국 서울대 법학전문대학원 임상교수, 최재붕 성균관대 기계공학과 교수 등이다.

신한지주 사외이사후보추천위원회는 주주추천 사외이사 후보 3명과 더불어 롱리스트(Long list ) 단계에서 실시한 평판 조회 결과와 숏리스트(Short list) 단계의 심층 검증 결과 등을 토대로 면밀한 검증을 거친 1명의 사외이사 후보를 최종 후보자로 선정했다고 전했다.

신한지주 사추위는 "새로 선임될 예정인 4명 후보자 모두 주주가 추천한 사외이사"라며 "앞으로 신한지주 이사회는 각계각층 주주들의 목소리에 귀를 기울여 회사의 성장과 발전은 물론, 금융 소비자 보호 및 다양한 이해관계자 가치 제고를 위한 활동이 강화될 것"이라고 언급했다.

한편, 신한지주에서 6년의 임기를 채운 박철 이사와 히라카와 유키 이사, 필립 에이브릴 이사는 이달 정기주총을 끝으로 퇴임한다.

이번에 임기 만료되는 박안순(대성상사 주식회사 회장), 변양호(VIG파트너스 고문), 성재호(성균관대 법학전문대학원 교수), 이윤재(前대통령 재정경제비서관), 최경록(㈜CYS 대표이사), 허용학(퍼스트 브릿지 스트래티지 CEO) 등의 사외이사 6명은 재선임으로 추천됐다.

진옥동 신한은행장은 기타비상무이사로 재추천됐다.

이날 동시에 개최한 감사위원후보추천위원회에서는 감사위원이 되는 사외이사로 곽수근 후보자를 신규 선임 추천했다. 또 사외이사 중 성재호, 이윤재 후보자 2명을 감사위원 후보로 재추천했다.

이날 후보로 추천된 사외이사 후보 및 감사위원 후보들은 이번 달 열리는 정기주주총회에서 승인을 받아 최종 선임될 예정이다.

정기주총은 이달 25일 오전 10시 서울 중구 신한은행 본점 20층 대강당에서 개최된다.

